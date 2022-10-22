22日、日本代表の森保一監督が前日逝去した元日本代表、故・工藤壮人さんについて悲しみのコメントを語った。工藤氏は2017年、森保監督が指揮するサンフレッチェ広島に加入。監督が7月に辞任するまでともに戦った。「ICUに入ってるということで、何とか回復してまた元気になってもらってサッカーできるようになることを本当に祈ってましたけど、残念な思いでいます」「チームのために献身的に、自己犠牲を払って魂のプレーをしてく