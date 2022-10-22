子育て中、子どもの予想外の発言に、笑ったり、思わず感心してしまう機会も多いのではないでしょうか。SNSで子育てや家族の日常を発信しているまぼさん（@yoitan_diary）の長男よいたんくん（4歳）も、「人生何回目？」「オカンなの？」と思ってしまうほど大人びた発言を連発！ まぼさんが描く愛らしいよいたんくんにトリコになる人が続出中です！よいたんくんのエピソードをご紹介しましょう。■4歳男児、早くも悟りの境地…？・