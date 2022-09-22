総務省は２２日、ＮＴＴドコモやＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯大手４社に対し、通信回線の契約を結ばずにスマートフォンを購入する場合の価格を明示し、回線契約なしの客に端末の販売を拒否しないよう要請した。対応や今後の方針を１０月２１日までに報告することも求めた。 ２年後の下取りを条件にスマホを半額程度で購入できるサー