ヤマト運輸は9月12日から、スマートフォンに対応した新たな決済サービス「にゃんPay」を、「ヤマト運輸公式アプリ」に追加する。「にゃんPay」は、荷物発送時の支払いで宅急便運賃を12％割り引くとともに、残高不足時に登録済みの金融機関口座から不足金額のみを自動チャージ可能な「ちょうどチャージ」機能を備えている。対応金融機関の口座を持っていれば誰でも利用でき、金融機関口座の登録時には各金融機関サイトでの認
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