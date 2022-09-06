長江の水面に巨岩が露出清代の石像を確認重慶市8月26日、朝日に照らされる竜門浩。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶9月6日】中国の長江では、これまでの高温気象により水位の低下が続き、重慶市南岸区の東水門大橋付近で亀形の巨岩が水面に露出した。石像と題刻が見つかったことから注目を集めている。長江の水面に巨岩が露出清代の石像を確認重慶市8月26日、長江で露出した巨岩で見つかった石像。（重慶＝新華社配信）