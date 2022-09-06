櫻坂46は6日、公式サイトを更新し、メンバーの遠藤光莉（23）が休養すると発表した。公式サイトで「メンバーの遠藤光莉ですが、櫻坂46としての活動を当面の間休止し、休養させて頂くことと致しました」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。復帰の目処が立ち次第、ご報告申し上げます。引き続き遠藤光莉の応援のほどよろしくお願いい