毎日履く靴は、時間や日が経っていくとニオイが気になるもの……。できるだけ毎日違う靴を履いたり、定期的に天日干しをしたりするのが好ましいといわれていますが、なかなか難しいですよね。そこで今回は、DAISO(ダイソー)で買えるおすすめの靴のニオイ対策グッズをご紹介します。【ダイソー】靴のニオイ対策グッズ?炭の消臭剤DAISO(ダイソー)で買える「炭の消臭剤」は、下駄箱にぽんっと置いておくだけでニオイ対策ができるアイ
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