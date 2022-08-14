大谷は、ツインズ・コレアの妹らと14日の試合前に交流した■エンゼルス 5ー3 ツインズ（日本時間14日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手がツインズのカルロス・コレア内野手の妹に見せた“神対応”が話題になっている。コレアの妹であるレイバサンドさんは14歳で、大谷の大ファン。13日（日本時間14日）の試合前に面会した際に大谷が写真撮影などに応じたことに、女性レポーターは「こういうことを普通にしてくれる」と感心