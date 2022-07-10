（台北中央社）外交部（外務省）は10日、中国が台湾周辺に軍用機を頻繁に派遣し軍事的圧力を強めている問題について、台湾海峡の平和と安定を破壊することで、中国の国内外からの圧力をはぐらかそうとしていると非難した。中国の王毅国務委員兼外相とブリンケン米国務長官は9日、20カ国・地域（G20）外相会合に合わせ、インドネシア・バリ島で会談。その前日の8日には、中国軍の戦闘機が台湾海峡上空の中間線を越えた。外交部は10