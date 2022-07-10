与党「国民の力」が大統領選挙での勝利から４カ月、地方選挙での勝利から１カ月で一寸先を見通すことのできない混沌に陥っている。党中央倫理委員会が８日深夜に李俊錫（イ・ジュンソク）党代表に党員資格停止６カ月の重懲戒を下してだ。利害関係がぶつかり合う各種争点が残っており混沌がどのように整理されるのか予測は難しい状況だ。李代表は倫理委の決定から５時間後のこの日午前にラジオ番組に出演し、倫理委の決定に対し不服