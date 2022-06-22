２２日に公示された参院選（７月１０日投開票）で、ファーストの会から東京選挙区に出馬した荒木千陽氏（４０）の応援に小池百合子東京都知事（６９）が駆けつけた。荒木氏は小池氏の元秘書だった。ＪＲ立川駅前で行われた演説で小池氏は「荒木千陽は私の長年の相棒です。国政時代に秘書として６年半、支えてくれた。国政とはなんぞや、どこのボタンを押せばいいのかを知り尽くしている。これから勉強するのではなく、すぐに議