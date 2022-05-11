サクサクのクッキー生地、なめらかなレアチーズケーキ、ぷるぷるのゼリーを季節のいちごと合わせたケーキです。3層の贅沢な見た目なのにオーブンも要らず、順番に混ぜて固めていくだけなので難しい手順は必要ありません。簡単にできて華やかに仕上がる季節のいちごを贅沢に使ったケーキ、ぜひおうちで作ってみて下さい。【詳細】他の記事はこちらいちごゼリーチーズケーキ材料8人分（15cm丸型1台分）土台全粒粉ビスケット90g無塩