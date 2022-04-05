女優の吉岡里帆が５日、都内で「リニューアル記念ＰＲイベント『綾鷹』ひらく、お茶会」に俳優の阿部サダヲと出席した。大手飲料メーカー・日本コカ・コーラ製品で、５年ぶりのパッケージ刷新に伴い、吉岡と阿部が出演する新テレビＣＭが５日から全国放映される。ブランドアンバサダーの吉岡は、新ＣＭを「家の中でのひととときを過ごすようなほんわかした雰囲気」とアピール。同ブランドＣＭ初出演の阿部も「なごやかなでリ