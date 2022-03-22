シンガー・ソングライターの米津玄師が、21日深夜放送のニッポン放送『菅田将暉のオールナイトニッポン（ANN）』（毎週月曜深1：00）に出演。今月いっぱいで、5年の歴史に幕を閉じる同番組ラストのゲストとして登場した米津だが、菅田将暉から結婚報告を受けた際の秘話を明かした。【写真】米津玄師“育ての親”『菅田将暉ANN』登場で貴重な2ショット米津は「いろいろ変わってきているもんね、菅田将暉も。結婚したじゃない
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