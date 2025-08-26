大好きな彼氏の誕生日ともなれば、気合を入れて祝いたくなるもの。とはいえ、相手の気持ちを考えずに独りよがりなサプライズを実行すると、空振りに終わってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「彼氏はポカン…空振りしてしまう『誕生日のサプライズ』」をご紹介します。【１】恥ずかしくて感動できない「レストラン中を巻き込んだハッピーバースデー」「知らない人にニヤニ