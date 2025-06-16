一般社団法人日本インナービューティーダイエット協会2025年2月27日一般社団法人日本インナービューティーダイエット協会は、このたび、美腸と健康をテーマにした食品業界の革新を讃える「第1回インナービューティーフードアワード」を開催し、今回の受賞商品を発表いたしました。■ インナービューティーフードアワード