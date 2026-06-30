～(2025年度 ネット利用における実態調査結果報告 第3弾～ 中学2年生、3年生の4割超がAI検索を利用 進む子どもたちの生成AI活用
株式会社教育ネット(神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）が実施している 「ネット利用における実態調査」(2025年4月～2026年3月実施分)にて、小学生・中学生のAIの利用経験や用途が明らかになった。本調査では、近年急速に普及しているAIサービスの利用実態を把握するため、2025年度より新たにAIに関する調査項目を新設した。
AIの利用は学年があがるにつれ多くなる傾向があり、中学2年生、3年生で一番利用が多かったのは「AIを活用した検索エンジン」で中学3年生は46%だった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352800/images/bodyimage1】
お助けネット【ネット利用における実態調査】
対象: 教育ネット支援自治体の小学校、中学校 児童生徒 19,141人
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352800/images/bodyimage2】
調査期間:2025年4月～2026年3月
総質問数：質問16問(小学1・2年生は11問)
主な質問項目: ICT機器の所有について、サービス利用、利用時間について 等
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当: 池本 香衣
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
AIの利用は学年があがるにつれ多くなる傾向があり、中学2年生、3年生で一番利用が多かったのは「AIを活用した検索エンジン」で中学3年生は46%だった。
お助けネット【ネット利用における実態調査】
対象: 教育ネット支援自治体の小学校、中学校 児童生徒 19,141人
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352800/images/bodyimage2】
調査期間:2025年4月～2026年3月
総質問数：質問16問(小学1・2年生は11問)
主な質問項目: ICT機器の所有について、サービス利用、利用時間について 等
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当: 池本 香衣
電話：045-530-9401
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