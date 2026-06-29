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デニーズ 夏のプレゼントキャンペーン「夏のデニーズめぐり」開催「JTBトラベルギフト5万円分」や「リカバリーウェア」など豪華景品が総勢143名様に当たる！‐7月1日（水）〜 8月31日（月）‐
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、「夏のデニーズめぐり」プレゼントキャンペーンを実施いたします。
デニーズは、「Denny's × Wellness〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに、忙しい毎日の中でも食事の時間を大切にし、お客様のおなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験を提供してまいります。この夏、デニーズでは、いつもの美味しさが特別なチャンスに変わるキャンペーンを企画いたしました。デニーズでお食事を楽しむだけで、さらに嬉しいチャンスが待っている、今だけのワクワクをぜひお店でご体験ください。
本キャンペーンは、期間中デニーズに3回ご来店いただき、税込1,500円以上のお会計レシート3枚でご応募いただけます。ご応募いただいた方の中から抽選で、JTBトラベルギフト5万円分、リカバリーウェア、スマートウォッチなど、豪華景品が総勢143名様に当たります。
この機会にぜひデニーズで美味しいお食事を楽しみながら、夏の思い出作りにご参加ください。
「夏のデニーズめぐり」プレゼントキャンペーン概要
実施期間：
2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）
キャンペーン内容：
期間中、デニーズに3回ご来店いただき、各回で税込1,500円以上お支払いいただいたレシート3枚をスマートフォンで撮影し、専用応募フォームからご応募いただくと、抽選で豪華景品をプレゼントいたします。
応募方法：
期間中にデニーズに3回ご来店
税込1,500円以上のお支払いレシートをスマホで撮影（3枚）
キャンペーンサイトより応募
※ 店内飲食、店頭商品、テイクアウト商品が対象です
※ 別店舗のレシートでも応募可能です
※ 割引後のお支払金額が対象となります
賞品：
A賞：JTBトラベルギフト 5万円分 (3名様)
B賞：エレコム ECLEAR リカバリーウェア 半袖ハーフパンツ セット ブラック
（M/Lサイズ 各5名様 計10名様）
C賞：GARMIN フィットネスGPSウォッチ vivoactive5 (10名様)
D賞：VeSync COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ (20名様)
E賞：デニーズ専用 QUOカードPay 3,000円分 (100名様)
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.jp/campaign/wellness-cp/
デニーズは、「Denny's × Wellness〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに、忙しい毎日の中でも食事の時間を大切にし、お客様のおなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験を提供してまいります。この夏、デニーズでは、いつもの美味しさが特別なチャンスに変わるキャンペーンを企画いたしました。デニーズでお食事を楽しむだけで、さらに嬉しいチャンスが待っている、今だけのワクワクをぜひお店でご体験ください。
この機会にぜひデニーズで美味しいお食事を楽しみながら、夏の思い出作りにご参加ください。
「夏のデニーズめぐり」プレゼントキャンペーン概要
実施期間：
2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）
キャンペーン内容：
期間中、デニーズに3回ご来店いただき、各回で税込1,500円以上お支払いいただいたレシート3枚をスマートフォンで撮影し、専用応募フォームからご応募いただくと、抽選で豪華景品をプレゼントいたします。
応募方法：
期間中にデニーズに3回ご来店
税込1,500円以上のお支払いレシートをスマホで撮影（3枚）
キャンペーンサイトより応募
※ 店内飲食、店頭商品、テイクアウト商品が対象です
※ 別店舗のレシートでも応募可能です
※ 割引後のお支払金額が対象となります
賞品：
A賞：JTBトラベルギフト 5万円分 (3名様)
B賞：エレコム ECLEAR リカバリーウェア 半袖ハーフパンツ セット ブラック
（M/Lサイズ 各5名様 計10名様）
C賞：GARMIN フィットネスGPSウォッチ vivoactive5 (10名様)
D賞：VeSync COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ (20名様)
E賞：デニーズ専用 QUOカードPay 3,000円分 (100名様)
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
関連サイト
https://www.dennys.jp/campaign/wellness-cp/