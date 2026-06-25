Sunwoda Energyが「SunESS Hシリーズ」を発売、欧州でのパートナーシップを強化

ミュンヘン、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energyは、「1つのコアですべてのシーンに対応（One Core, All Scenes）」をテーマに、Intersolar & ees Europe 2026において、アップグレードされたSunESS Hシリーズの製品ラインナップを発表しました。同社は、エネルギー貯蔵、充電、デジタルエネルギー管理のためのシステムレベルのフレームワークを導入するとともに、欧州におけるパートナーシップをさらに強化しました。



Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.



アップグレードされたSunESS Hシリーズは、バッテリー貯蔵システム、太陽光発電・蓄電・充電ソリューション、AIを活用したエネルギー管理、およびダイナミック電力価格設定、ピークカット、バックアップ電源などのアプリケーションを統合しています。このポートフォリオの中核をなすのが「One Core」であり、これはセル技術、パック設計、システムアーキテクチャ、およびインテリジェントなエネルギー管理を網羅する、共通の基盤技術です。AI EMSと刷新されたmySunPanアプリを通じて、本システムは予測、最適化、ディスパッチ、および可視化された管理を実現し、SunESSおよびOASIS製品を単一の統合技術フレームワークの下で運用することを可能にします。

新世代の「SunESS H Pro」および「SunESS H StackPlus」バッテリーシステムには、Sunwodaが独自開発した314 AhのLFPセルが採用されており、最大10,000サイクルの寿命を実現しています。どちらの製品も、パックレベルのアクティブバランス機能、パックレベルの防火機能、多層的な安全保護機能、アクティブ熱管理機能、IP66保護等級、およびC4耐食性を備えています。SunESS H Proは、住宅および小規模商業施設向けのエネルギーセキュリティと非常用電源に重点を置く一方、SunESS H StackPlusは、積み重ね可能なモジュール式設計を採用することで、柔軟な拡張や、新規および既存のバッテリーモジュールの混在運用に対応しています。

また、Sunwoda Energyは「SunESS Power Pro+ All in One」も発表しました。20～50 kW／20～120 kWhの範囲に対応する本システムは、モジュール式の積み重ね可能な設計を採用しており、住宅用および小規模な商業・産業用アプリケーション向けに、配線不要の設置が可能です。Sunwodaが独自開発したUT50ハイブリッドインバーターを採用しており、シームレスな切り替え、SunESS H ProおよびSunESS H StackPlusとの互換性、ならびに並列拡張に対応しています。SunESS Power Wallboxと組み合わせることで、蓄電システムとEV充電の連携を可能にするほか、スマート負荷、ヒートポンプ、発電機、および既存の太陽光発電システムにも対応します。

C&Iおよび充電ステーションのシナリオにおいて、OASIS Ultra ChargerはOASIS L261 AiOと連携し、C&I向けエネルギー貯蔵とDC急速充電を組み合わせます。 この充電器は、IEC 61851の関連要件に準拠しており、ISO 15118関連の認証取得に向けた準備を進めています。

また、Sunwoda Energyは、主要な収益データやシステムの状態をより明確に把握できる、リニューアルされた「mySunPan」アプリも披露しました。欧州の電力網戦略およびダイナミックな電力価格設定に基づき、本プラットフォームはAIアルゴリズムを活用してエネルギーの最適化を図り、インテリジェントな診断、遠隔操作および保守をサポートしています。

展示会期間中、Sunwoda EnergyはBayWa r.e.、CEF、IBC Solarと協力協定を締結し、欧州における製品供給、現地市場開拓、および顧客サポートを強化しました。同社はまた、ESGの取り組み、バッテリーパスポートの機能強化、デジタル透明性の向上における進展を強調し、EUPD Researchが主催する「Top Brand PV Switzerland 2026」のエネルギー貯蔵部門で賞を受賞しました。

アップグレードされたSunESS Hシリーズおよび関連ソリューションの詳細については、以下のサイトをご覧ください：

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Sunwoda Groupの完全子会社であるSunwoda Energyは、住宅、商業、産業向けのエネルギー貯蔵製品およびソリューションを提供し、欧州および世界におけるエネルギー転換を支援するとともに、より安全で、よりスマートで、より連携性の高いエネルギーシステムの開発を推進しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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