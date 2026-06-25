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甲南大学フロンティアサイエンス学部は女子学生比率「日本一」 ― 「進化型理系」が本格スタート ―
甲南大学フロンティアサイエンス学部は、「進化型理系」を標榜する本学の理系3学部の一つですが、このたび「大学ランキング2027」（AERAムック）の女子学生ランキングにおいて、女子学生比率の理学部部門で1位（53.8％）となりました。さらに、工・理工学部部門と比較しても3年連続で1位となりました。今回のランキングは2025年度の数値で比較されていますが、2026年度の女子学生比率は55.5％と上昇し、同学部の設置以降、最も高い数値となりました。また、同学部は大学院進学率も高い水準を保っており、「大学ランキング2027」の理学部部門では私立大学の1位となりました（69.4％）。
ポイント
甲南大学フロンティアサイエンス学部が「大学ランキング2027」において、学部別女子学生比率ランキングで3年連続1位に輝く
1年次から専門的な実験と研究を行う同学部の大学院進学率は、私立大学（理学部部門）で1位
同学部で学ぶことができる分野において、「創薬」「食品・化粧品」分野で女子学生の人気が高い
フロンティアサイエンス学部の学びの特徴
生命化学で学ぶ、幅広い応用技術
生物学と化学の融合領域である生命化学（ナノバイオテクノロジー）をベースに、学生ひとりひとりの将来像に合わせ、26年から「創薬」「医療」「先端材料」「食品・化粧品」の4つのサブコースを導入しました。女子学生からは「創薬」「食品・化粧品」コースの人気が高く、この分野を学ぶことができる点が、高い女子学生比率の要因の一つです。
1年次から専門的な実験と研究環境を提供
1年次から専門的な実験に取り組む実践的カリキュラムを導入し、基礎技術から遺伝子組換えまで幅広い実験スキルを習得できます。1年次は週1日、2年次は週2日と段階的に実験時間を拡大し、研究に必要な技術を着実に身につける環境を整えています。また、同学部が立地するポートアイランドキャンパスは神戸の中心部・三宮から電車で約20分という場所に位置しており、先進的な研究機関や企業が集まる神戸医療産業都市※の一員としてのネットワークを活かし、実践的な学びの環境を提供しています。
少人数教育・手厚い指導
1年次から学生一人ひとりに専用のデスクとロッカーを備えた「マイラボ」を提供し、学修・交流・将来設計の拠点として活用できる環境を整えています。学年を超えた交流や教員との密接なコミュニケーションを促す仕組みを導入し、半年ごとの席替え（フロア替え）を通じて多様な研究分野に触れながら成長できる学びの場を実現しています。
同学部では、早期に研究の面白さを知ることができるカリキュラムや研究環境によって、研究を続けたいという志向を高め、大学院進学に繋げています。
マイラボでは自分専用の机とロッカーが自由に利用可能
【神戸医療産業都市】
日本最大級のバイオメディカルクラスターであり、神戸ポートアイランドに、理化学研究所など公的研究機関や大学、医療・健康関連企業が約340社集積しています。 同学部は、この立地を最大限に生かした教育・研究活動として「アイランドシップ連携」の取り組みを展開。企業での研究を実体験できるインターンシップ「ナノバイオコンビニエントプラン」や、研究者同士が議論する「産学連携サロン」を実施しています。 さらに、島内企業・研究機関の見学や共同研究など、ここでしか得られない実践的な学びを通じて、学生が最先端の研究現場に触れながら成長できる環境を提供しており、高い大学院進学率を実現しています。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
甲南大学フロンティアサイエンス学部が「大学ランキング2027」において、学部別女子学生比率ランキングで3年連続1位に輝く
1年次から専門的な実験と研究を行う同学部の大学院進学率は、私立大学（理学部部門）で1位
同学部で学ぶことができる分野において、「創薬」「食品・化粧品」分野で女子学生の人気が高い
フロンティアサイエンス学部の学びの特徴
生命化学で学ぶ、幅広い応用技術
生物学と化学の融合領域である生命化学（ナノバイオテクノロジー）をベースに、学生ひとりひとりの将来像に合わせ、26年から「創薬」「医療」「先端材料」「食品・化粧品」の4つのサブコースを導入しました。女子学生からは「創薬」「食品・化粧品」コースの人気が高く、この分野を学ぶことができる点が、高い女子学生比率の要因の一つです。
1年次から専門的な実験と研究環境を提供
1年次から専門的な実験に取り組む実践的カリキュラムを導入し、基礎技術から遺伝子組換えまで幅広い実験スキルを習得できます。1年次は週1日、2年次は週2日と段階的に実験時間を拡大し、研究に必要な技術を着実に身につける環境を整えています。また、同学部が立地するポートアイランドキャンパスは神戸の中心部・三宮から電車で約20分という場所に位置しており、先進的な研究機関や企業が集まる神戸医療産業都市※の一員としてのネットワークを活かし、実践的な学びの環境を提供しています。
少人数教育・手厚い指導
1年次から学生一人ひとりに専用のデスクとロッカーを備えた「マイラボ」を提供し、学修・交流・将来設計の拠点として活用できる環境を整えています。学年を超えた交流や教員との密接なコミュニケーションを促す仕組みを導入し、半年ごとの席替え（フロア替え）を通じて多様な研究分野に触れながら成長できる学びの場を実現しています。
同学部では、早期に研究の面白さを知ることができるカリキュラムや研究環境によって、研究を続けたいという志向を高め、大学院進学に繋げています。
マイラボでは自分専用の机とロッカーが自由に利用可能
【神戸医療産業都市】
日本最大級のバイオメディカルクラスターであり、神戸ポートアイランドに、理化学研究所など公的研究機関や大学、医療・健康関連企業が約340社集積しています。 同学部は、この立地を最大限に生かした教育・研究活動として「アイランドシップ連携」の取り組みを展開。企業での研究を実体験できるインターンシップ「ナノバイオコンビニエントプラン」や、研究者同士が議論する「産学連携サロン」を実施しています。 さらに、島内企業・研究機関の見学や共同研究など、ここでしか得られない実践的な学びを通じて、学生が最先端の研究現場に触れながら成長できる環境を提供しており、高い大学院進学率を実現しています。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/