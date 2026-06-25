漢検 漢字博物館・図書館（以下、漢字ミュージアム）（京都市東山区／館長：阿辻哲次）は、2026年6月29日に開館10周年を迎えます。これを記念し、日頃よりご愛顧いただいている皆様への感謝を込め、様々な記念企画を実施します。

2016年の開館以来、累計来館者数は順調に推移し、多くの皆様に漢字の面白さや奥深さを体験していただきました。この10年を振り返るとともに、今後の漢字文化の普及・継承に向けて、以下の通り多彩な取り組みを展開します。

10周年記念ロゴの展開



花開く、10周年を表現。

漢字表記の「十周年」と、数字の「10」を用いてデザインした、漢字ミュージアムならではの10周年ロゴマークです。「十」がふくらんだフォルムは、花が開花する様子に見立て、知的好奇心が花開く場所である漢字ミュージアムの10年分の感謝の気持ちを込めています。

ロゴに付随するフレーズコピーは、他の施設では味わえない独自性にあふれた喜びを「たまらない」というワードを使い、「この感じ」と「この漢字」のダブルミーニングで表現しました。

記念グッズの販売









10周年を記念したオリジナルグッズを、館内やオンラインにて販売します。

・10周年ロゴ缶バッジ（2種）：各200円

・十人十色 美濃焼タイルマグネット（10種）：各800円

・角字ポチ袋：2026年7月下旬発売予定

※グッズのデザインは変更する可能性があります

館内装飾









ミュージアム館内が10周年仕様に装いを変えます。

■内容

・暖簾（横断幕） ：10周年ロゴと記念コピーをあしらい、入口から皆様をお迎えします。

・ポスター ：館内各所で10周年の歩みを感じられるデザインを展開します。

・フロアステッカー：直径35cmの10周年ロゴを館内15か所に設置し、記念ムードを盛り上げます。

■期間

2026年6月30日（火）から1年間

記念講演会の開催

阿辻哲次館長による記念講演を開催します。

■テーマ：「漢字ミュージアム10年の歩みと、漢字文化の今（仮）」

■開催時期：2026年秋以降に開催予定（詳細は決定次第発表します）

10周年企画展

10周年を記念し、以下の企画展を開催します。

・「ぼくらの漢字動物園」 ：2026年5月28日（木） ～ 10月12日（月祝）開催

・「おなじみ？中華料理の漢字学」：2026年7月28日（火） ～ 12月20日（日）開催予定

・「かんじはいし（仮）」 ：2026年12月22日（火） ～ 2027年5月23日（日）開催予定

漢字ミュージアムについて





■漢字ミュージアムについて

（公財）日本漢字能力検定協会が運営している、京都・祇園にある日本初の漢字に特化したミュージアムです。

1階では、漢字の成り立ちや歴史を紹介しており、「今年の漢字」の大書をはじめ、全長約30メートルの「漢字歴史絵巻」、高さ約8メートルの「漢字5万字タワー」など、迫力ある展示をご覧いただけます。

2階には20種類以上の体験型展示が並び、タッチパネルのゲームやマグネットボードなど、遊びながら漢字に親しめる展示が充実しています。あわせて、日本語や漢字に関する書籍約5,000冊を閲覧できる図書館エリアも併設しています。

■累計来館者数

2026年 7月 70万人達成見込み

2025年 3月 60万人達成

2023年 9月 50万人達成

■企画展の開催

多様なテーマで漢字文化の魅力を発信してまいりました。

https://www.kanjimuseum.kyoto/kikakutenji/

■教育・普及活動の実績

・帝塚山学院大学リベラルアーツ学科との博学連携事業として「動く漢字展」を開催（2025年）

詳細 https://ugokukanjiten2025.studio.site/

・櫛まつりにおける会場協力（2025年～）

使用した櫛への感謝と供養を行う神事および、時代風俗行列が行われる祭礼

・歴彩館こどもカレッジ 書初め教室「手ぶらで書初めをしてみよう！」開催協力（2024年・2025年）

主催：京都府立京都学・歴彩館

・京都サンガF.C.と包括連携協定を締結（2024年）

青少年の健全育成および生涯学習の振興を目的とする連携

・「教員のための博物館の日」開催（2024年～）

・立命館小学校の作品展示「わたしのすきな漢字展」を実施（2021年～）

・「白川文字学こども漢字教室」開催協力（2018年、2019年、2022年、2023年）

内容：漢字脱出ゲーム体験、缶バッジ作り

主催：福井県教育庁 生涯学習・文化財課

・八坂神社献茶式における会場協力（2017年～）

八坂神社境内の井戸水を用い、神前にお茶を供える神事

■文化庁との連携

・文化庁主催「国語課題懇談会」を開催（2023年）

詳細 https://www.kanjimuseum.kyoto/news/113.html

・漢検協会主催 講演会「漢字の面白さ、懐の深さ」を開催（2016年）

文化庁 国語調査官による講演 「『常用漢字表の字体・字形に関する指針』についての報告」

詳細 https://www.kanken.or.jp/project/edification/symposium.html

・「関西文化の日」入館無料の協力 （2016年～）

主催：関西広域連合、関西元気文化圏推進協議会、関西観光本部

詳細 https://www.the-kansai-guide.com/ja/kansaibunkanohi/

■京都市教育委員会との連携

・SDGs探究学習コンテンツ「Q都スタディトリップ」掲載（2025年～）

詳細 https://q-sdgs.kyoto.travel/new_q31/

・京都謎解きミュージアム巡り「古き学び舎と封印の石」開催協力（2018年）

詳細 https://www.nazotown.jp/archives/kyotomuseum/

・京都市「生き方探究・チャレンジ体験」受け入れ（2018年～）

（勤労体験・職場体験・ボランティア体験／24校70名）

※京都市より感謝状を受贈

・「四字熟語人権マンガ」入選作品の展示（2017年～2020年）

京都市 主催、京都市教育委員会 共催

・博物館講座を開催（2016年・2025年）

協力：京都市内博物館施設連絡協議会（京博連）

2025年 「漢字の面白さ」 講師：阿辻哲次館長

https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000348507.html

2016年 「漢字って何だろう？」 講師：漢字文化研究所研究員 田中郁也

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