スキンケアブランド「REBELLS」、俳優・天華えまプロデュースプロダクト「HaniwA」等、D2Cスキンケアブランドを販売している株式会社N.B.L(所在地：東京都港区)は、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』原作／萩尾望都「ポーの一族」(小学館「フラワーコミックス」刊)のご招待キャンペーンを2026年6月22日(月)より実施いたします。





当オンラインショップ( https://www.naturalbeautylabo.com/ )で商品を一定金額以上ご購入いただいた方の中から抽選で、ソロチケット20名、ペアチケット40組80名、計100名様に招待チケットをプレゼントいたします。





東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』





【プレゼント対象公演】

2026年10月24日(土)11:00 S席チケットペア





●東京宝塚劇場 雪組公演

ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』

原作／萩尾望都「ポーの一族」(小学館「フラワーコミックス」刊)









【キャンペーン・応募期間】

・第一弾応募期間(ソロチケット20名様)

6月22日(月)12:00～7月23日(木)23:59





・第二弾応募期間(ペアチケット40組80名様)

7月27日(月)12:00～9月24日(木)23:59









【対象商品】

https://www.naturalbeautylabo.com/

N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも





★ソロご招待

1口：7,000円(税込)

2口：14,000円(税込)

3口：21,000円(税込)





★ペアご招待

1口：14,000円(税込)

2口：21,000円(税込)

3口：28,000円(税込)

4口：35,000円(税込)









【応募方法】

注文時の備考欄にチェック要項がございますので、そちらにチェックをお願いいたします。









【当選発表】

厳正な抽選のうえ、発送をもって代えさせていただきます。

佐川急便より発送予定です。





※発送時期はソロチケット・ペアチケット共に10月9日(金)～13日(火)の間を予定しております。

諸事情により発送が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。









【特設ページはこちら】

https://www.naturalbeautylabo.com/html/page6.html









【注意事項】

・ソロチケット、ペアチケットお申込み期間が異なります。ご確認の上応募ください。

・一度に応募できるのはソロチケット最大3口、ペアチケット最大4口までです。

・複数回ご注文いただいた場合、口数に換算されます。応募口数に制限はありません。

・複数回に分けてご注文いただいた商品のお買い上げ金額を合算すること及び、発送を1つにまとめることはできかねます。

・ソロ、ペアそれぞれに応募いただいても当選するのはどちらかのみとなります。

・期間中、当キャンペーンに応募される方は割引クーポンをご利用いただけません。

・金額に満たない場合、チェックを入れていただいても抽選対象から外させていただきます。

・送料は含みません。

・お電話での注文は応募不可となります。

・座席の指定はできません。座席配置の都合上、隣り合わせにならない場合がございます。予めご了承ください。

・ご自宅から劇場までの交通費・宿泊費等はお客様負担となります。

・ご当選の権利は当選した方にございます。いかなる場合においても換金及びチケットの転売等はおやめください。発覚した場合、当選を無効としチケットの返送またはチケットを無効とする場合がございます。

・やむを得ない事情により急遽公演中止、出演者等の変更がある場合がございます。最新の情報をご確認の上ご来場をお願い申し上げます。

▼最新情報は宝塚歌劇公式サイトよりご確認ください。

https://kageki.hankyu.co.jp/

なお、公演中止または天候不良等で応募者が被った不利益または損害について当社は一切の責任をおいかねます。

・ご応募は日本国内に在住で、かつ連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。ご注文情報と同じ住所にお届けいたします。

・お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。(法令により開示を求められた場合を除く)

・ご当選者の住所不明、転居先不明、長期不在などにより賞品をお届けできない場合は当選を無効とさせていただきます。必ず住所やお名前の正しい記入をお願いいたします。









【株式会社N.B.L】

公式サイト ： https://www.naturalbeautylabo.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nbl.tokyo/

公式X ： https://x.com/nbltokyo









【キャンペーンに関するお問い合わせ】

株式会社N.B.L

support@nbl.tokyo