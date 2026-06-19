「AQuaLooP(アクアループ)」は、和歌山市の片男波海水浴場に設置される全周約200メートルの関西最大級の海上アスレチックで、2026年7月4日(土)にオープンします。

「AQuaLooP」は、大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなど30種類を超える遊具を備え、海の上ならではのスリルと爽快感を体験できる夏季限定アクティビティです。対象は6歳以上かつ身長110センチ以上で、安全講習の実施やライフジャケットの着用など、安全対策も充実。親子連れをはじめ、友人同士やカップルなど幅広い世代が楽しめる、和歌山市の夏を代表するレジャースポットとなっています。





AQuaLooP公式ホームページ： https://aqualoopkataonami.com/









■施設の特徴

ポイント(1)｜全周136mから200mへ大幅スケールアップ！新アトラクションも登場！

全周20mを超える大型ジップラインを始めとした新遊具が多数追加され、アスレチックエリアは昨年の全周136mから、今年は200mへ大幅スケールアップ！より遊びごたえのある海上アスレチックへと進化しました。片男波の青い海に浮かぶ巨大遊具には、5.5mの高さのBIGスライダーやターザンロープなど、スリル満点のアトラクションが勢ぞろい。こどもから大人まで夢中になれる、海ならではの爽快なアクティビティを楽しめます。





海上アスレチック「AQuaLooP」 ※2025年開催時の様子





ポイント(2)｜こどもも安心！親子で挑戦できる海上アドベンチャー！

対象は6歳以上・身長110cm以上で、泳ぐことができる方。10歳以下の場合は保護者(20歳以上)の同伴が必要です(保護者1人につきこども2人まで)。利用前の安全講習やライフジャケットの着用など、安全対策も充実しているため、お子さまも安心してチャレンジできます。海の上を走って、跳んで、登って、大人も思わず夢中になれること間違いなし！親子で力を合わせて遊具をクリアする体験は、きっと忘れられない夏の思い出になります。





トランポリンの様子





ポイント(3)｜大阪市内から車で約90分！海・グルメ・観光を満喫できる絶景ロケーション！

大阪市内から車で約90分。会場となる片男波海水浴場は、白い砂浜と穏やかな海が広がる関西有数のビーチです。昼食には和歌浦名物の「生しらす丼」や新鮮な海の幸、観光の締めくくりには和歌山ラーメンを味わうなど、和歌山ならではの食の魅力も満喫できます。海・遊び・グルメを一度に楽しめる、夏のお出かけにぴったりのスポットです。





和歌浦名物「生しらす丼」





■施設概要

施設名 ：AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波

開催期間：令和8年7月4日(土)～令和8年8月31日(月)予定

所在地 ：片男波海水浴場(和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目1740)

アクセス：阪和自動車道「和歌山IC」より約10km和歌山南スマートICより約7km

入場料 ：平日：大人 2,900円／こども 1,800円

土日祝日(お盆期間)：大人 3,300円／こども 2,200円

※大人：16歳以上 こども：6歳～15歳

営業時間：10:00～16:00(最終スタート15:00)

※日により営業時間を延長して開催されます。

最新の営業状況はオフィシャルサイトをご確認ください。

利用時間：毎時0分開始 1セット50分の完全入れ替え制

※受付は各利用時間の開始30分前までお済ませください。

利用方法：オフィシャルサイトより来場日時指定チケットの事前購入制

※当日チケットは空きがある場合は現地受付にて販売

運営 ：株式会社Houseland(和歌山県和歌山市新生町1-10)





安全管理上、参加条件を定めております。詳細については下記URLをご確認ください。

https://aqualoopkataonami.com/









●片男波だけじゃない！和歌山市には、魅力あふれる海水浴場が満載！

この夏注目の海上アスレチックが登場する片男波海水浴場のほか、和歌山市には個性豊かな4つの海水浴場があります。サーフィンで人気の「磯の浦海水浴場」、潮干狩りも楽しめる「浜の宮ビーチ」、家族連れにぴったりの「加太海水浴場」、自然が残る「浪早ビーチ」など、楽しみ方はいろいろ。海のレジャーを満喫するなら、今年の夏はぜひ和歌山市へお越しください！





＜浪早ビーチ＞

環境省「快水浴場百選」に選出

URL： https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sangyo_koyo_roudou/nougyou/1024971.html

浪早ビーチ





＜加太海水浴場＞

日本の夕陽百選にも選ばれた絶景スポット

URL： https://kadabeach.com/

加太海水浴場





＜磯の浦海水浴場＞

関西屈指のサーフスポット

URL： https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/nenkangyoji/1006621.html

磯の浦海水浴場





＜浜の宮ビーチ＞

家族で楽しめる絶景の潮干狩りスポット

URL： https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/nenkangyoji/1006624.html

浜の宮ビーチ





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

和歌山市役所 観光課

TEL ： 073-435-1234

MAIL： kanko@city.wakayama.lg.jp