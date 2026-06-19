APAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山粼 戒)が展開する「アパマンショップ」は、関西エリアのアパマンショップ店舗へのご来店者を対象に、2026年8月1日(土)に和歌山県・白良浜で開催される「SKY ART FESTIVAL 2026」の入場チケット(1名様券×2枚)が抽選で当たる「アパマンショップ来店キャンペーン」を、2026年6月20日(土)より開始いたします。





SKY ART FESTIVAL 2026





本キャンペーンは、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県の関西エリアにあるアパマンショップ店舗へご来店いただいた方を対象に実施するものです。期間中、対象店舗へご来店のうえ、専用フォームからご応募いただいた方の中から、抽選で合計80組160名様に「SKY ART FESTIVAL 2026」の入場チケット(1名様券×2枚)をプレゼントいたします。





抽選結果は、2026年7月22日(水)までに、ご登録いただいたメールアドレス宛に通知予定です。当選された方には、当選通知メールの受信後24時間以内に参加意思をご返信いただき、返信確認後、レターパックにてチケットを送付いたします。









■「SKY ART FESTIVAL 2026」について

「SKY ART FESTIVAL 2026」は、2026年8月1日(土)に和歌山県・白良浜で開催される音楽と花火のイベントです。

会場となる白良浜を舞台に、複数のアーティストによる音楽ライブと、夜空を彩る8,000発の音楽花火が予定されています。夏の白浜を楽しめるイベントとして、地域の魅力発信にもつながる取り組みです。

出演予定アーティストには、石井 竜也、YU-KI&DJ KOO from TRF、DA PUMP、夏川りみ、STU48、TEE、ハジ→、SHOW-WA、Pasmal、Be-rayがラインアップされています。





※出演者・内容は変更となる場合があります。





出演アーティスト





■キャンペーン概要

キャンペーン名 ： 関西エリア限定 アパマンショップ来店キャンペーン

キャンペーン期間： 2026年6月20日(土)～2026年7月20日(月)

対象エリア ： 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県

対象者 ： キャンペーン期間中、関西エリアのアパマンショップ店舗へ

ご来店のうえ、専用フォームからご応募いただいた方

賞品 ： 「SKY ART FESTIVAL 2026」入場チケット(1名様券×2枚)

当選人数 ： 合計80組160名様

応募方法 ： 対象店舗で案内する二次元コードまたは専用フォームより応募

応募締切 ： 2026年7月20日(月)まで

抽選結果 ： 2026年7月22日(水)までにご登録メールアドレス宛に通知予定

チケット送付 ： 当選者からの参加意思確認後、レターパックにて送付





関西エリア限定 アパマンショップ来店キャンペーン





■「SKY ART FESTIVAL 2026」開催概要

イベント名： SKY ART FESTIVAL 2026

開催日 ： 2026年8月1日(土)

会場 ： 白良浜(和歌山県白浜町)

開場 ： 11:00

開演 ： 12:00

閉演 ： 21:00

主催 ： SKY ART FESTIVAL 実行委員会

共催 ： 和歌山県白浜町

制作 ： APAMAN株式会社、株式会社C&E





※少雨決行、荒天中止となる場合があります。

※イベント内容は変更となる場合があります。









■注意事項

・本キャンペーンは、期間中に関西エリアのアパマンショップ店舗へご来店のうえ、専用フォームからお申し込みいただいた方が対象です。

・ご応募はお一人様1回までとなります。

・ご成約、入居申込、賃貸借契約の有無は応募条件ではありません。

・当選チケットは、VIP席、S席、A席のいずれかとなり、席種はお選びいただけません。

・入場チケットは1名様券となり、当選1組につき2枚を送付いたします。

・本キャンペーンの賞品はイベントチケットのみです。会場までの交通費、宿泊費、飲食費、その他参加に伴う費用は当選者様のご負担となります。

・チケットの換金、転売、譲渡はできません。

・当選通知メールの受信後24時間以内に参加意思のご返信がない場合、当選は無効となる場合があります。

・イベントが中止または内容変更となった場合でも、交通費・宿泊費等の補償はいたしかねます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了となる場合があります。





※1▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施 ：株式会社東京商工リサーチ

調査期間 ：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社(但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る)

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)





※2▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024年5月14日～5月28日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)









【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 (東京都中央区・代表取締役社長：山粼 戒)は、「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/





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