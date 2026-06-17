地域でつなぐ花の魅力 「あじさいを楽しむ会」を上ノ島西公園で開催

立花地域課及びパークマネジメント尼崎は、令和8年6月21日（日曜日）に上ノ島西公園及び上ノ島西会館において、「あじさいを楽しむ会」を開催します。

本イベントは、「あじさい祭り」終了後のアジサイに再び光をあて、花後のアジサイの新たな魅力や活用方法を地域の皆さまとともに発見することを目的とした「アフターあじさい祭り」の取り組みです。

第1部では、翌年も美しい花を咲かせるために必要なアジサイの剪定（花摘み）を体験し、公園の維持管理や植物への理解を深めます。

第2部では、第1部で摘み取ったアジサイを活用し、リースづくりや押し花、生け花など、花を楽しむワークショップを実施します。

地域で活動する団体との協働により、世代を超えて花や緑に親しむ機会を創出するとともに、公園を通じた地域コミュニティの活性化を目指します。

【日時】 令和8年6月21日（日曜日）

【会場】 上ノ島西公園・上ノ島西会館（尼崎市上ノ島町1丁目21）

【概要】 第1部「花摘みをしよう」

時間：10時00分～12時00分 会場：上ノ島西公園

翌年も美しい花を咲かせるため、アジサイを適切な位置で剪定する作業を行います。

第2部「あじさいを楽しむ会」

時間：13時30分～15時00分 会場：上ノ島西会館

第1部で摘み取ったアジサイを使用したワークショップを開催します。

【主催】立花地域課、パークマネジメント尼崎

【協力】生島西社会福祉連絡協議会