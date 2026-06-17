株式会社ラウダ(本社：神奈川県大和市、代表取締役：宮井 敦史)は、2026年4月より販売を開始したイギリス・ロンドン発の高級紅茶ブランド「THE TEA MAKERS OF LONDON(ティーメーカーズ・オブ・ロンドン)」において、気軽にさまざまな味わいをお楽しみいただける「ティーバッグ4種お試しセット」の販売を2026年6月5日より開始いたしました。





THE TEA MAKERS OF LONDON(ティーメーカーズ・オブ・ロンドン)





【ロンドン発のティーブランド】

「THE TEA MAKERS OF LONDON」は、ロンドン郊外に拠点を置く、家族経営の紅茶ブランドです。

世界各地の茶園から厳選された上質な茶葉のみを使用したプレミアムティーを展開しています。

伝統的な紅茶から、ノンカフェインのルイボス、華やかなハーブティーやフルーツティーまで、豊かで唯一無二のフレーバーが揃っています。









■シングルオリジン(単一農園)のこだわり

シングルオリジン紅茶は、一つの農園・産地の茶葉のみを使用した紅茶です。ワインのように、その土地ならではの気候や土壌が生み出す個性豊かな香りと味わいを楽しめます。

茶葉の生産地が明確なため品質管理が徹底されており、茶葉本来の魅力をそのまま味わえるのも特徴です。味や香りを調整できるブレンド紅茶とは異なり、シングルオリジン紅茶は茶葉そのものの品質が問われるため、厳選された良質な茶葉だけが使用されています。









■世界に認められた美味しさ

世界中の食品や飲料の中から優れた味わいの商品を選出する英国の権威あるコンテスト「Great Taste Awards」に30回以上受賞





「Great Taste Awards」は、世界中の食品や飲料の中から優れた味わいの商品を選出する英国の権威あるコンテストです。

ティーメーカーズ・オブ・ロンドンは2016年の参加以来、これまでに30回以上受賞。世界的にも認められた品質と味わいを持つ紅茶ブランドとして、多くの紅茶愛好家から支持されています。









■安全性と環境への配慮

英国最大級のオーガニック認証機関「Soil Association」





英国最大級のオーガニック認証機関「Soil Association」の認証を取得しており、農薬や化学肥料の使用を最小限に抑えた環境で栽培された茶葉を使用しています。

茶葉は工業地帯から離れた農園で育てられ、自然本来の風味を大切にしています。

また、ティーバッグにはブランド独自のトウモロコシ由来のソイロン繊維を採用。

抽出時にマイクロプラスチックを排出せず、紙製ティーバッグに比べて耐久性が高く、茶葉の味や香りをより引き出しやすいことが特徴です。









【最高級ホテルに採用されたティーブランドを、ご自宅で】

「The Ritz London」をはじめ、英国の一流ホテルやレストランで選ばれている紅茶ブランドです。

上質な香りと奥深い味わいが生み出す、英国ならではのティータイムをご自宅でもお楽しみいただけます。









【ラインナップ】

シュプリーム・アールグレイ





●シュプリーム・アールグレイ

最高級のセイロン茶葉に、爽やかなベルガモットと花の香りが広がる、華やかで奥行きのあるアールグレイ。

ティーバッグ(20袋入)：2,980円(税込)

リーフティー(125g) ：3,780円(税込)





イングリッシュ・ブレックファスト





●イングリッシュ・ブレックファスト

温かみのある甘みと深いコクが重なり、重厚さとすっきりとした余韻を併せ持つ上質な味わい。

ティーバッグ(20袋入)：2,980円(税込)

リーフティー(125g) ：3,780円(税込)





ファースト・フラッシュ・ダージリン





●ファースト・フラッシュ・ダージリン

マスカットのように瑞々しい香りと、軽やかで繊細な甘みを併せ持つ“紅茶のシャンパン”と称される逸品。

ティーバッグ(20袋入)：2,980円(税込)

リーフティー(125g) ：3,980円(税込)





バニラ・ルイボス





●バニラ・ルイボス

まろやかなキャラメルのようなコクにやさしいバニラの香りが重なる、クリーミーで飲みやすいルイボス。

ティーバッグ(20袋入)：2,980円(税込)

リーフティー(125g) ：3,780円(税込)

※ノンカフェイン





レモングラス・ジンジャー





●レモングラス・ジンジャー

爽やかなレモングラスとスパイシーなジンジャーが調和し、軽やかな刺激を楽しめるハーブブレンド。

ティーバッグ(20袋入)：2,980円(税込)

リーフティー(100g) ：3,780円(税込)

※ノンカフェイン





マンゴー・モクテル





●マンゴー・モクテル

マンゴーの甘く芳醇な香りに、南国フルーツの爽やかさが重なる、華やかなフルーツティー。

リーフティー(100g)：3,780円(税込)

※ノンカフェイン

※リーフティーのみ









■販売先

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/lauda-honey/teamakers/

Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/lauda/teamakers.html

公式オンラインショップ： https://www.lauda.co.jp/c/tea/blacktea/teamakers









【新登場「ティーバッグ4種お試しセット」について】

ティーバッグ4種お試しセット





「まずは少しずつ試してみたい」「自分好みの味を見つけたい」という方に向けて作られた特別なセットです。

ブランドを代表する人気のフレーバーやハーブティーなど、こだわりの4種を厳選してお届けします。





■セット内容

● シュプリーム・アールグレイ

● イングリッシュ・ブレックファスト

● ファースト・フラッシュ・ダージリン

● バニラ・ルイボス





■販売価格：1,200円(税込)





■販売先

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/lauda-honey/tml-sample-set/

Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/lauda/tml-sample-set.html

公式オンラインショップ： https://www.lauda.co.jp/c/tea/blacktea/tml-sample-set









【会社概要】

商号 ： 株式会社ラウダ

所在地： 〒242-0013 神奈川県大和市深見台4-11-3 ラウダビル

設立 ： 1982年3月

資本金： 1,000万円

URL ： http://www.lauda.co.jp