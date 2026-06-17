Boonline Service Japan株式会社(東京都新宿区 代表取締役社長：何薇)が運営するライブ配信サービス「BIGO LIVE」は、2026年4月にサービス開始10周年を迎えました。この節目を記念し、世界150以上の国と地域で展開されている記念イベントをはじめ、日本での特別イベントも実施しました。





2026 BIGO LIVE 10周年カーニバル





■世界150以上の国と地域で開催「2026 BIGO LIVE 10周年カーニバル」

本イベントでは、世界中のライバーおよびリスナーが参加できるオンラインイベントと、2026年4月24日、ベトナム・ホーチミン市にて10周年記念授賞式を開催しました。





・オンラインイベント

ライバー向けに実施された「10周年カーニバルイベント」では、各エリアのランキング上位入賞者に対し、ホーチミンで開催される授賞式への招待権として、入場チケット、往復航空券および宿泊費を提供しました。また、授賞式での表彰資格に加え、BIGO LIVE公式キャラクターの限定ぬいぐるみや、ホーチミン市内の大型ビジョンへの掲載権など、10周年を代表するライバーとして紹介される特別な特典を用意しました。





・オフライン授賞式

10周年記念授賞式は、ベトナム・ホーチミン市にて開催されました。オンラインイベントの上位入賞者が世界各国から招待され、日本エリアからも4名のライバーが参加。各国のライバーやリスナーが交流し、BIGO LIVEの10周年をともに祝う特別な機会となりました。





10年の歩み、あなたと一緒に





■日本独自企画「BIGO 10th Anniversary ～10年の歩み、あなたと一緒に～」

日本エリアではこれまで支えてくださったライバー・リスナーへの感謝を込めて、2026年4月13日～4月26日にかけて、独自企画「BIGO 10th Anniversary ～10年の歩み、あなたと一緒に～」を開催いたしました。





・SNSキャンペーン

ライバーが「BIGO LIVEとの思い出」をSNS上で発信する参加型キャンペーンを実施しました。長年の配信活動を振り返る投稿や、リスナーとの思い出エピソードの共有など、多くの投稿が寄せられ、コミュニティのつながりを再確認する機会となりました。





・10周年特別企画「配信リレー」

アプリ内では、公式ライバーによる24枠連続の特別企画「10周年配信リレー」を開催しました。

本企画は、BIGO LIVEアプリ内トップページ上部に表示される特設チャンネルにて実施され、ライバーたちが次々とバトンをつなぎながら配信を行うリレー形式の特別番組でした。また、リスナー向けには、期間中に視聴ミッションを達成することで、配信リレー限定アイテム「10周年GOちゃん」を獲得できるキャンペーンを実施しました。









■これからも世界中のユーザーとともに

BIGO LIVEは2016年のサービス開始以来、「人と人をつなぐライブコミュニケーションプラットフォーム」として、世界中のユーザーに新たな交流体験を提供してまいりました。

10周年という大きな節目を迎えられたのは、日頃からご利用いただいているライバー・リスナーの皆さまのおかげです。

今後もBIGO LIVEは、世界中のユーザーがつながり、新たな出会いやコミュニティを創出できるプラットフォームとして、より魅力的なサービス・イベントの提供に取り組んでまいります。









【BIGO LIVEについて】

「BIGO LIVE」は、日本やアメリカ、ヨーロッパ、韓国、東南アジアなど世界150か国と地域でサービスを展開し、全世界で7億を超えるユーザーを抱える人気ライブ配信アプリです。日本のライブ配信はもちろん、韓国、アメリカ、ヨーロッパの配信者も多く、海外の文化や、語学が好きな方にもオススメです。業界初の試みとして、イベント入賞者の日本人配信者をアメリカ・ニューヨークのタイムズスクウェア広告のモデルとして起用。さらにシンガポールにて大規模なグローバルセレモニー開催する等、日本人配信者を世界の舞台へ導き、世界への夢を後押しするライブ配信アプリでもあります。今、最も勢いのあるライブ配信アプリ『BIGO LIVE』の今後に注目！





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