消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【東北地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352243/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「アルコール」が福島県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：春紅麗 ブランデーベース
会社名：大内安男商店
商品概要：希少品種「露茜」を使用したブランデーベースの梅酒。鮮やかな真紅色が美しく、梅由来の爽やかな酸味とやさしい甘み、芳醇なブランデーの香りが調和した、上品で奥行きのある味わいが特長です。
住 所：福島県南相馬市小高区川房字四ツ栗118-1
問合せ：0244-26-9941
https://ouchi-y.com/
内容量：500ml
販売価格：8,800円（税込）
■評価されたポイント■
・希少品種の果実味とブランデーの芳醇なコクが調和している
・梅と日本スモモを掛け合わせた露茜という希少な素材が良い
・甘さに頼りすぎず、食事中にも合う飲み飽きないキレがある
・素材の品質と安全性において、極めて高い満足度がある
・自社栽培から醸造まで一貫して徹底した管理体制
・震災復興への強い情熱と地域の願いを込めた物語性が深い
・インバウンド層も惹きつける日本らしさと高い付加価値設定
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「アルコール」が福島県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：春紅麗 ブランデーベース
会社名：大内安男商店
商品概要：希少品種「露茜」を使用したブランデーベースの梅酒。鮮やかな真紅色が美しく、梅由来の爽やかな酸味とやさしい甘み、芳醇なブランデーの香りが調和した、上品で奥行きのある味わいが特長です。
住 所：福島県南相馬市小高区川房字四ツ栗118-1
問合せ：0244-26-9941
https://ouchi-y.com/
内容量：500ml
販売価格：8,800円（税込）
■評価されたポイント■
・希少品種の果実味とブランデーの芳醇なコクが調和している
・梅と日本スモモを掛け合わせた露茜という希少な素材が良い
・甘さに頼りすぎず、食事中にも合う飲み飽きないキレがある
・素材の品質と安全性において、極めて高い満足度がある
・自社栽培から醸造まで一貫して徹底した管理体制
・震災復興への強い情熱と地域の願いを込めた物語性が深い
・インバウンド層も惹きつける日本らしさと高い付加価値設定
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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