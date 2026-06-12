【あと3日】5000億円企業の元トップ・井川意高が語る「男の格」。6月15日開催の井川塾にて、来場者全員へ“二度と手に入らない”限定生写真をプレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352272/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）に代々木 LIVE STUDIO LODGEにて開催いたします。
開催まで残り3日となった本イベントは、おかげさまで多くのお申し込みをいただいており、現在残席わずかとなってきております。
今回のテーマは、「井川流・男の格講座」。
あらゆる社交やビジネスの場で、一目置かれる人と軽く扱われる人。その決定的な差を生み出す「人としての格」について、井川氏が自身の経験をもとに徹底解説します。
さらに、井川塾3周年を記念した特別企画として、当日来場された方全員に限定ポートレートをプレゼントいたします。
▼【チケット最終受付中】詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■【3周年記念】来場者全員に限定ポートレートをプレゼント
今回の「井川塾 3周年 THANKS PROJECT 第二弾」では、来場者全員に井川意高氏の撮り下ろし最新ポートレートを進呈いたします。
撮影を手掛けたのは、気鋭のカメラマン・小田駿一氏。
デジタルデータが瞬時に共有される時代だからこそ、「その場に足を運んだ人だけが手にできる一枚」に価値があると考え、あえて形として残る写真をご用意しました。
本写真は非売品であり、今後の再配布予定もありません。
井川塾3周年という節目に立ち会った証として、当日の学びや体験とともにお持ち帰りいただける特別な記念品です。
■「人としての格」は、わずか数分の振る舞いで見抜かれる
なぜか信頼される人と、なぜか軽く扱われる人。
その差は年収や肩書きではなく、話し方や距離感、受け答え、店員への接し方など、日常の何気ない振る舞いに表れます。
本講座では、売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を知り、さらに刑務所という極限環境で「肩書きを失った人間の本性」を目の当たりにしてきた井川氏が、
・なぜ人は相手の格を瞬時に判断するのか
・どのような言動が信頼を生み出すのか
・食事や会話、店選びで何が見られているのか
といったテーマについて、実例を交えながら解説します。
■本イベントのポイント
・ 一生モノの武器を習得
社交、ビジネス、恋愛など、あらゆる場面で「信頼に値する人物」と評価されるための具体的な実践術を学べます。
・ 女性にも役立つ「目利き術」
男性の本質や人間性を見抜く視点を知ることで、パートナー選びやビジネス上の判断にも活かせる「人を見る目」を養います。
・ 井川意高氏への直接質問
「自分のこの振る舞いはどう見られているのか？」といった率直な疑問や悩みに対し、井川氏がその場で直接回答します。
■開催概要
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
▼お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
開催直前につき、お申し込みが集中しております。
会場でしか得られない学びと、二度と手に入らない記念品を受け取れる最後の機会です。
「知らないまま放置すれば、扱われ方の差は一生続く。この一晩で、あなたの格をアップデートしませんか。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352272/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）に代々木 LIVE STUDIO LODGEにて開催いたします。
開催まで残り3日となった本イベントは、おかげさまで多くのお申し込みをいただいており、現在残席わずかとなってきております。
今回のテーマは、「井川流・男の格講座」。
あらゆる社交やビジネスの場で、一目置かれる人と軽く扱われる人。その決定的な差を生み出す「人としての格」について、井川氏が自身の経験をもとに徹底解説します。
さらに、井川塾3周年を記念した特別企画として、当日来場された方全員に限定ポートレートをプレゼントいたします。
▼【チケット最終受付中】詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■【3周年記念】来場者全員に限定ポートレートをプレゼント
今回の「井川塾 3周年 THANKS PROJECT 第二弾」では、来場者全員に井川意高氏の撮り下ろし最新ポートレートを進呈いたします。
撮影を手掛けたのは、気鋭のカメラマン・小田駿一氏。
デジタルデータが瞬時に共有される時代だからこそ、「その場に足を運んだ人だけが手にできる一枚」に価値があると考え、あえて形として残る写真をご用意しました。
本写真は非売品であり、今後の再配布予定もありません。
井川塾3周年という節目に立ち会った証として、当日の学びや体験とともにお持ち帰りいただける特別な記念品です。
■「人としての格」は、わずか数分の振る舞いで見抜かれる
なぜか信頼される人と、なぜか軽く扱われる人。
その差は年収や肩書きではなく、話し方や距離感、受け答え、店員への接し方など、日常の何気ない振る舞いに表れます。
本講座では、売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を知り、さらに刑務所という極限環境で「肩書きを失った人間の本性」を目の当たりにしてきた井川氏が、
・なぜ人は相手の格を瞬時に判断するのか
・どのような言動が信頼を生み出すのか
・食事や会話、店選びで何が見られているのか
といったテーマについて、実例を交えながら解説します。
■本イベントのポイント
・ 一生モノの武器を習得
社交、ビジネス、恋愛など、あらゆる場面で「信頼に値する人物」と評価されるための具体的な実践術を学べます。
・ 女性にも役立つ「目利き術」
男性の本質や人間性を見抜く視点を知ることで、パートナー選びやビジネス上の判断にも活かせる「人を見る目」を養います。
・ 井川意高氏への直接質問
「自分のこの振る舞いはどう見られているのか？」といった率直な疑問や悩みに対し、井川氏がその場で直接回答します。
■開催概要
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
▼お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
開催直前につき、お申し込みが集中しております。
会場でしか得られない学びと、二度と手に入らない記念品を受け取れる最後の機会です。
「知らないまま放置すれば、扱われ方の差は一生続く。この一晩で、あなたの格をアップデートしませんか。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352272/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社サイゾー
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