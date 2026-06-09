¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬±¡Âç³Ø¤¬7·î18Æü¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¼¡¡Ï·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤« ¡½ Ç§ÃÎ¾É¡¢¤¬¤ó¡¢»àÀ¸´Ñ¡×¤ò³«ºÅ
³Ø½¬±¡Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âè18²ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÂè38²óÀ¸Ì¿²Ê³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¼¡¡Ï·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤« - Ç§ÃÎ¾É¡¢¤¬¤ó¡¢»àÀ¸´Ñ¡×¡Ê¶¦ºÅ¡§³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡¿¸å±ç¡§ËÅç¶è¡¦³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÆ±Áë²ñ¡Ë¤òÂÐÌÌ·Á¼°¤Ç³«ºÅ¡£µþÃ«·¼ÆÁ¶µ¼ø¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¡Ë¡¢²Ö²¬Ê¸Íº»á¡ÊÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ ¹ñÎ©°äÅÁ³Ø¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡¢¹âÅçÌÀÉ§»á¡ÊÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¦MIG³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌòCSO¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤äÁí¹çÆ¤ÏÀ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤È»àÀ¸´Ñ¤ËÇ÷¤ë¿ÍÊ¸³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é¹Í»¡¤ò¹Ô¤¦¡£Ä°¹ÖÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×¡£
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ä¤¬¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¹âÎð²½¤È¤È¤â¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤Ï²Ê³Ø¤Î¿ÊÅ¸¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÍý²ò¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤È»àÀ¸´Ñ¤ËÇ÷¤ë¿ÍÊ¸³ØÅª»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡£Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î»²²Ã¤â²Ä¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡Âè18²ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÂè38²óÀ¸Ì¿²Ê³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë
¡Ú¥Æ¡¼¥Þ¡Û Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¼¡¡Ï·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤« ¡½ Ç§ÃÎ¾É¡¢¤¬¤ó¡¢»àÀ¸´Ñ
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00¡Á17:05¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ³Ø½¬±¡Âç³Ø ÌÜÇò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ À¾5¹æ´Û201¶µ¼¼¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò1-5-1¡Ë
¡¦JR»³¼êÀþ¡ÖÌÜÇò¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ3Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ¡Ö»¨»Ê¤¬Ã«¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ7Ê¬
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û ÉÔÍ×
¡Ú¶¦¡¡ºÅ¡Û ³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú¸å¡¡±ç¡Û ËÅç¶è¡¦³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÆ±Áë²ñ
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦³«²ñ°§»¢¡¡14:00¡Á14:05
¡¡Ê¿Ìî ÂöÌé¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÄ¹¡Ë
¡ýÂè°ì¹Ö±é¡¡14:05¡Á14:45
¡Ö¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤Ë¸«¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î»àÀ¸´Ñ¡×
¡¡µþÃ« ·¼ÆÁ¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡ýÂèÆó¹Ö±é¡¡14:45¡Á15:30
¡ÖDNA¤Î½ý¤ò¼£¤¹¤·¤¯¤ß¡Á¹âÈ¯¤¬¤óÀ°äÅÁÉÂ¤Î¸¦µæ¤òÃæ¿´¤Ë¡Á¡×
¡¡²Ö²¬ Ê¸Íº¡ÊÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦¹ñÎ©°äÅÁ³Ø¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡15:30¡Á15:50¡Ê20Ê¬¡Ë
¡ýÂè»°¹Ö±é¡¡15:50¡Á16:35
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡§VR¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½Ãû¤ÈÍ½ËÉÀïÎ¬¡×
¡¡¹âÅç ÌÀÉ§¡ÊÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¦MIG³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCSO¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡16:35¡Á16:40¡Ê5Ê¬¡Ë
¡ýÁí¹çÆ¤ÏÀ¡¡16:40¡Á17:00
¡¡»Ê²ñ¡§¾®Åç ÏÂÃË¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÊÄ²ñ°§»¢¡¡17:00¡Á17:05
¡¡³ÝÀî ¾Ä¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡ÚURL¡Û
¡¡https://www.univ.gakushuin.ac.jp/events/32088.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø½¬±¡Âç³Ø¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¿9¡§00¡Á16¡§30
TEL¡§03-5992-1024
¥á¡¼¥ë¡§guic-off@gakushuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤È»àÀ¸´Ñ¤ËÇ÷¤ë¿ÍÊ¸³ØÅª»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡£Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿ÃÎ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î»²²Ã¤â²Ä¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡Âè18²ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÂè38²óÀ¸Ì¿²Ê³Ø¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë
¡Ú¥Æ¡¼¥Þ¡Û Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¼¡¡Ï·¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ¤È¤Ï²¿¤« ¡½ Ç§ÃÎ¾É¡¢¤¬¤ó¡¢»àÀ¸´Ñ
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00¡Á17:05¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ³Ø½¬±¡Âç³Ø ÌÜÇò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ À¾5¹æ´Û201¶µ¼¼¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò1-5-1¡Ë
¡¦JR»³¼êÀþ¡ÖÌÜÇò¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ3Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ¡Ö»¨»Ê¤¬Ã«¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ7Ê¬
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û ÉÔÍ×
¡Ú¶¦¡¡ºÅ¡Û ³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¡¦¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú¸å¡¡±ç¡Û ËÅç¶è¡¦³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÆ±Áë²ñ
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦³«²ñ°§»¢¡¡14:00¡Á14:05
¡¡Ê¿Ìî ÂöÌé¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉôÄ¹¡Ë
¡ýÂè°ì¹Ö±é¡¡14:05¡Á14:45
¡Ö¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤Ë¸«¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î»àÀ¸´Ñ¡×
¡¡µþÃ« ·¼ÆÁ¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡ýÂèÆó¹Ö±é¡¡14:45¡Á15:30
¡ÖDNA¤Î½ý¤ò¼£¤¹¤·¤¯¤ß¡Á¹âÈ¯¤¬¤óÀ°äÅÁÉÂ¤Î¸¦µæ¤òÃæ¿´¤Ë¡Á¡×
¡¡²Ö²¬ Ê¸Íº¡ÊÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦¹ñÎ©°äÅÁ³Ø¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡15:30¡Á15:50¡Ê20Ê¬¡Ë
¡ýÂè»°¹Ö±é¡¡15:50¡Á16:35
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡§VR¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½Ãû¤ÈÍ½ËÉÀïÎ¬¡×
¡¡¹âÅç ÌÀÉ§¡ÊÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¦MIG³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCSO¡Ë
¡¦µÙ·Æ¡¡16:35¡Á16:40¡Ê5Ê¬¡Ë
¡ýÁí¹çÆ¤ÏÀ¡¡16:40¡Á17:00
¡¡»Ê²ñ¡§¾®Åç ÏÂÃË¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÊÄ²ñ°§»¢¡¡17:00¡Á17:05
¡¡³ÝÀî ¾Ä¡Ê³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡ÚURL¡Û
¡¡https://www.univ.gakushuin.ac.jp/events/32088.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø½¬±¡Âç³Ø¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¿9¡§00¡Á16¡§30
TEL¡§03-5992-1024
¥á¡¼¥ë¡§guic-off@gakushuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/