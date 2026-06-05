日本のエピジェネティクス市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的展開動向
KD Market Insightsは、このたび「日本のエピジェネティクス市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者の皆様がより適切なビジネス上の意思決定を行うための指針となる内容を網羅しています。また、本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本のエピジェネティクス市場：遺伝子制御を通じて精密医療を切り拓く成長市場
日本のエピジェネティクス市場は、急速に発展するライフサイエンス分野の中でも、最もダイナミックで有望な市場の一つとして注目されています。エピジェネティクスとは、DNA配列そのものを変化させることなく遺伝子発現に生じる遺伝性の変化を研究する学問分野であり、DNAメチル化、ヒストン修飾、非コードRNAによる制御などの重要なメカニズムを含みます。
これらのエピジェネティックな変化は、環境要因、生活習慣、化学物質への曝露などの影響を受けて生じ、遺伝子のオン・オフを可逆的に制御することができます。そのため、発生、生物学的分化、疾患の進行などにおいて重要な役割を果たしています。
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日本は精密医療（Precision Medicine）やがん研究分野における世界的リーダーとしての地位を強化しており、その流れの中でエピジェネティクス市場も今後10年間にわたり大きな成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本のエピジェネティクス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.8％で成長し、2035年末までに市場規模は4億9,890万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場売上高は1億8,070万米ドルと推定されています。
主な市場成長要因
1. 慢性疾患の増加
日本では、がん、心血管疾患、糖尿病、神経疾患などの慢性疾患の負担が年々増加しています。エピジェネティックな変化は、これらの疾患の発症および進行と密接に関連していることが明らかになっており、高度なエピジェネティクス治療法や診断技術への需要が高まっています。
さらに、日本の高齢化の進展に伴い、加齢に関連するエピジェネティック変化が疾患予防や治療において重要な要素となっているため、市場需要を一層押し上げています。
2. エピジェネティクス技術の進歩
次世代シーケンシング（NGS）、ハイスループット解析技術、CRISPRベース技術などの急速な進歩により、エピジェネティクス研究は大きく発展しています。これらの技術により、DNAメチル化、ヒストン修飾、非コードRNA発現をこれまでにない規模と精度で解析することが可能になりました。
また、日本国内の研究機関におけるNGS設備の拡充は、エピジェネティクス関連キット、試薬、解析サービスへの継続的な需要を支えています。
3. 政府による強力な支援と研究資金の拡充
日本政府は、エピジェネティクス研究開発を推進するための積極的な政策を実施しており、さまざまな疾患におけるエピジェネティック機構の解明を目的とした研究プロジェクトに多額の資金を投入しています。
さらに、革新的な医療ソリューションの開発を支援する施策や、経済安全保障推進法に基づく戦略的重要分野としてのライフサイエンス支援も、市場成長を後押ししています。
日本のエピジェネティクス市場：遺伝子制御を通じて精密医療を切り拓く成長市場
日本のエピジェネティクス市場は、急速に発展するライフサイエンス分野の中でも、最もダイナミックで有望な市場の一つとして注目されています。エピジェネティクスとは、DNA配列そのものを変化させることなく遺伝子発現に生じる遺伝性の変化を研究する学問分野であり、DNAメチル化、ヒストン修飾、非コードRNAによる制御などの重要なメカニズムを含みます。
これらのエピジェネティックな変化は、環境要因、生活習慣、化学物質への曝露などの影響を受けて生じ、遺伝子のオン・オフを可逆的に制御することができます。そのため、発生、生物学的分化、疾患の進行などにおいて重要な役割を果たしています。
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日本は精密医療（Precision Medicine）やがん研究分野における世界的リーダーとしての地位を強化しており、その流れの中でエピジェネティクス市場も今後10年間にわたり大きな成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本のエピジェネティクス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.8％で成長し、2035年末までに市場規模は4億9,890万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場売上高は1億8,070万米ドルと推定されています。
主な市場成長要因
1. 慢性疾患の増加
日本では、がん、心血管疾患、糖尿病、神経疾患などの慢性疾患の負担が年々増加しています。エピジェネティックな変化は、これらの疾患の発症および進行と密接に関連していることが明らかになっており、高度なエピジェネティクス治療法や診断技術への需要が高まっています。
さらに、日本の高齢化の進展に伴い、加齢に関連するエピジェネティック変化が疾患予防や治療において重要な要素となっているため、市場需要を一層押し上げています。
2. エピジェネティクス技術の進歩
次世代シーケンシング（NGS）、ハイスループット解析技術、CRISPRベース技術などの急速な進歩により、エピジェネティクス研究は大きく発展しています。これらの技術により、DNAメチル化、ヒストン修飾、非コードRNA発現をこれまでにない規模と精度で解析することが可能になりました。
また、日本国内の研究機関におけるNGS設備の拡充は、エピジェネティクス関連キット、試薬、解析サービスへの継続的な需要を支えています。
3. 政府による強力な支援と研究資金の拡充
日本政府は、エピジェネティクス研究開発を推進するための積極的な政策を実施しており、さまざまな疾患におけるエピジェネティック機構の解明を目的とした研究プロジェクトに多額の資金を投入しています。
さらに、革新的な医療ソリューションの開発を支援する施策や、経済安全保障推進法に基づく戦略的重要分野としてのライフサイエンス支援も、市場成長を後押ししています。