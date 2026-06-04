楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『春を告げる』『さくら（独唱）』『ウィーアー！』『心の瞳』『ｈｏｍｅ』（ハ長調のやさしいピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『春を告げる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／yama（LCS1908）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1908
＜楽譜概要＞
「春を告げる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／yama」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
yamaのデビュー曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage1】
『さくら（独唱） ハ長調のやさしいピアノソロ／森山直太朗（LCS1909）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1909
＜楽譜概要＞
「さくら（独唱） ハ長調のやさしいピアノソロ／森山直太朗」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
卒業ソング、桜ソングの人気定番曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage2】
『ウィーアー！ ハ長調のやさしいピアノソロ／きただにひろし（LCS1910）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1910
＜楽譜概要＞
「ウィーアー！ ハ長調のやさしいピアノソロ／きただにひろし」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ「ONE PIECE」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage3】
『心の瞳 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／坂本 九（LCS1911）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1911
＜楽譜概要＞
「心の瞳 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／坂本 九」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
卒業ソング、合唱などの人気定番曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage4】
『ｈｏｍｅ ハ長調のやさしいピアノソロ／木山裕策（LCS1912）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1912
＜楽譜概要＞
「ｈｏｍｅ ハ長調のやさしいピアノソロ／木山裕策」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
日本テレビ「歌スタ!!」エンディングテーマ。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『春を告げる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／yama（LCS1908）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1908
＜楽譜概要＞
「春を告げる 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／yama」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
yamaのデビュー曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage1】
『さくら（独唱） ハ長調のやさしいピアノソロ／森山直太朗（LCS1909）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1909
＜楽譜概要＞
「さくら（独唱） ハ長調のやさしいピアノソロ／森山直太朗」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
卒業ソング、桜ソングの人気定番曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage2】
『ウィーアー！ ハ長調のやさしいピアノソロ／きただにひろし（LCS1910）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1910
＜楽譜概要＞
「ウィーアー！ ハ長調のやさしいピアノソロ／きただにひろし」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
アニメ「ONE PIECE」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage3】
『心の瞳 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／坂本 九（LCS1911）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1911
＜楽譜概要＞
「心の瞳 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／坂本 九」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
卒業ソング、合唱などの人気定番曲。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage4】
『ｈｏｍｅ ハ長調のやさしいピアノソロ／木山裕策（LCS1912）[クリエイターズ スコア]』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1912
＜楽譜概要＞
「ｈｏｍｅ ハ長調のやさしいピアノソロ／木山裕策」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
(キー)C (難易度)初級
(投稿者コメント)
日本テレビ「歌スタ!!」エンディングテーマ。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。
単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】600円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351432/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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