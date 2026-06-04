台北、2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026において、Z890 AORUS TACHYON DUO X ICEをはじめとするCQDIMM対応のZ890 Plusシリーズマザーボードを展示します。幅広いゲーマー層やパフォーマンス重視のユーザー向けに設計された本ラインアップは、最大256GB対応のデュアルDIMM DDR5構成と、GIGABYTE独自のD5 DUO Xテクノロジーによって、最大10,400 MT/sの業界最高水準のメモリ速度をサポートしています。COMPUTEX 2026において、GIGABYTEは主要なメモリパートナーとのコラボレーションを通じてCQDIMMエコシステムをさらに強化し、大容量かつ高速なDDR5プラットフォームの進化を披露します。



GIGABYTE、COMPUTEX 2026で業界をリードするCQDIMM性能とエコシステム拡大を紹介



展示の中核を成すCQDIMMテクノロジーは、2基の128GB CQDIMMモジュールによって最大256GB容量に対応し、容量と速度を妥協することなく卓越したパフォーマンスを実現します。この機能を最大限に引き出すため、GIGABYTEは、最適化されたマザーボード回路設計と高度なBIOSチューニングを組み合わせた独自の「D5 DUO Xテクノロジー」を採用しています。洗練された回路設計により、メモリチャネルの負荷を低減し、信号整合性を向上させるとともに、BIOSチューニングによってタイミング、信号同期、電圧動作を高度に制御し、安定した高速動作を実現します。対応モデルは、Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE、Z890 AORUS ELITE DUO X、Z890M FORCE DUO X WIFI7です。

システムパフォーマンスをさらに向上させるため、GIGABYTEは、Z890 Plusシリーズ全体にAIを活用したプラットフォーム最適化技術を導入しています。Ultra Turbo Modeは、ワンクリックでCPUおよびメモリの動作周波数を自動的に最適化し、パフォーマンスを最大40％向上させるとともに、最大10,400 MT/sのDDR5メモリオーバークロックを実現します。ゲーミング性能を即座に向上させるIntel 200S Boost、FPS向上を実現するTurbo Mode、究極のパフォーマンスチューニングを実現するExtreme Modeなど、さまざまな用途に対応する複数のプリセットを用意しています。AIを活用したBIOS最適化とEZ-DIYイノベーションを組み合わせることで、本プラットフォームは、ゲーマーやPCビルダーにとって、より使いやすく直感的なユーザー体験を提供します。

GIGABYTEはまた、BIWIN、CORSAIR、G.SKILL、KINGSTON、TeamGroup、V-COLOR、XPGなどの主要メモリブランドとの緊密な協業を通じて、CQDIMMエコシステムを拡大しています。これらのパートナーシップにより、さまざまなメモリモジュールにおける高速DDR5性能の実証を進めるとともに、エコシステム互換性を拡大し、AIコンピューティング、ゲーミング、コンテンツ制作、マルチタスク処理に向けたプラットフォーム対応力を強化しています。

COMPUTEX 2026のGIGABYTEコンシューマーブース#M0520にて、CQDIMMの展示をぜひご体験ください。詳細については、GIGABYTE公式ウェブサイトをご覧ください：https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_cqdimm_ecosystem

（日本語リリース：クライアント提供）

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