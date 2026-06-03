Phenomenex¡¢¥«¥é¥à¤ÎÂÑµ×À¤ÈÊ¬ÀÏË¡¤Î¿®ÍêÀ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖEndrix Long Life¡×¥«¥é¥à¤òÈ¯É½
¥«¥é¥à¤ÎÂÑµ×À¤ÈÊ¬ÀÏË¡¤Î¿®ÍêÀ¤òºÆÄêµÁ
¥Èー¥é¥ó¥¹¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£, 2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- Danaher¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬Î¥²Ê³Ø¸þ¤±ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦À½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëPhenomenex Inc.¤ÏËÜÆü¡¢Í×µá¤Î¸·¤·¤¤Ê¬ÀÏ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥à¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤È°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤±ÕÂÎ¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEndrix Long Life LC¡×¥«¥é¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²á¹ó¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ä¸·¤·¤¤Ê¬ÀÏ¾ò·ï¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Endrix Long Life LC¤Ï¡¢Ê¬ÀÏË¡¤Î³«È¯¤«¤éºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤Î¼èÆÀ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃæÃÇ»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Æ¥é¥Ü¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Phenomenex¤Î¥«¥é¥à¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ÎºÇ¿·¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¤ÎÀÇ½¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Îºï¸º¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤Î¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¼ý±×Î¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ü¸þ¤±¤ËÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Phenomenex¤ÎÀ½ÉÊ´ÉÍý¡¦ÀïÎ¬Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëEric Lavold»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¾ï¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Endrix Long Life LC¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ëÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Endrix Long Life LC¤Ï¡¢¥Ôー¥¯¤ÎÏÄ¤ß¡¢Êª¼Á¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¾å¾º¡¢ÀÇ½¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥àÇËÂ»¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¸¶°ø¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë·øÏ´¤Ê¥«¥é¥àÀß·×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½é´üÃÊ³¬¤«¤é¥«¥é¥à¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤È°ì´ÓÀ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Phenomenex¤Ï¥é¥Ü¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ìÏ¢¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬ÀÏË¡¤Î´°Á´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Endrix Long Life LC¥«¥é¥à¤Ï¡¢Ê¬ÀÏË¡¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÀ½Ìô¡¦Î×¾²¥é¥Ü¡¢Ë¡°å³Ø¡¦ÆÇÊª³Ø¥é¥Ü¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ä¶¡¦¿©ÉÊ¸¡ºº¥é¥Ü¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âè73²ó¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëASMS²ñµÄ¡ÊASMS 2026¡Ë¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥Öー¥¹802¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢Phenomenex¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÈEndrix¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Phenomenex¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Phenomenex¤Ï¡¢³Ø½Ñ¡¢À½Ìô¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢´Ä¶¡¢Î×¾²¸¦µæ¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¤ª¤è¤Ó¹©¶È¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊ¬Î¥¡¦ÀºÀ½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊÊ¬ÀÏ²½³Ø¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£ÁÏÌô¤ä°åÌôÉÊ³«È¯¤«¤é¿©ÉÊ°ÂÁ´¡¢´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Phenomenex¤Î¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï²Ê³Ø¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Danaher¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Danaher¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¿ÇÃÇÌôÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Ì©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¸ÜµÒ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆºÇ¤âÊ£»¨¤Ê²Ê³ØÅª¡¦Î×¾²Åª²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼ÂÍÑ²½¤Ø¤È¿×Â®¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´µ¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¤è¤êÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Danaher Business System¡Ê¥À¥Ê¥Ïー¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¹âÅÙ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤È¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î³×¿·Ç½ÎÏ¤Ï¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¼£ÎÅË¡¤ÎÈ¯¸«¡¢³«È¯¡¢¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¡¢¥³¥¹¥È¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌó6Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌÀÆü¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.danaher.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.phenomenex.com¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥í¥°¡Êwww.scienceunfiltered.com¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸ø¼°SNS¡§LinkedIn¡¢Twitter¡¢Facebook¡¢Instagram¡¢YouTube
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2984794/Phenomenex_Logo.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2991550/EndrixColumns_ID_41462ea00dab.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com