中国南東部福建省・福清市のパノラマビュー

AsiaNet 201558（0085）

【福清（中国）2026年6月1日新華社＝共同通信JBN】中国南東部福建省の福清市で5月27、28日に、特色ある産業による農村再生の加速化に関する現地会議が開催されました。会議は、「Green Rural Revival Programme（グリーン農村再生プログラム）」の実績を拡大することに焦点を当てました。

福清は近年、福建省都の副都心としての地位を活かし、農業の空間配置を最適化して、産業チェーンモデルを採用してきました。同市は、地域特有の活性化戦略を推進しています；土台として近代的農業を強化し、グリーン循環型経済を通じて生態学的価値を引き出し、農業と文化・観光を融合させて農村機能を多様化し、強固な利益連動メカニズムを通じて農家の恩恵を確保することです。この全体的アプローチによって、産業が繁栄し、生態系が豊かになり、農家が繁栄し、農村社会が活性化する景観が実現しました。

福清は、National Modern Agriculture Demonstration Zone（国家現代農業実証区）やNational Industrial Park（国家工業団地）の指定など15の国家級地位を獲得しています。ビワ、家禽、アサリ、ウナギ、ブタ、台湾海峡両岸農業関連事業を中心とする6つの特色ある産業クラスターを確立しました。特に、同市は中国最大のアサリの養殖、輸出向けウナギ養殖・加工の拠点、大手卵製品輸出企業を擁しています。同市は、福建省の特産農業分野の「10-Billion-Yuan Upgrade Initiative（100億元規模の高度化構想）」にも選定されています。

福清の農業、林業、畜産、漁業の総生産額は2025年に250億6000万元に達し、福建省の全県級行政区で2位となりました。

ソース： Convergence Media Center of Fuqing City