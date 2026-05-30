全公立展とは

神奈川県の高校受験を実施する全公立高校が出展する、神奈川新聞社主催の進学情報イベントです。 各高校の職員や生徒が高校について紹介します。資料の配布や展示も行われるため、よりリアルに高校進学をイメージできます。 2025年度の来場者数は40,364人と、高校受験を見据えた多くのご家庭が参加されているイベントです。 目標に向けて頑張るために、まずは気になる高校のブースに足を運んでみてください。

概要・予約方法

日時 6/13(土)10:00-15:30(予定) 会場 パシフィコ横浜 展示ホール ※みなとみらい駅から徒歩約5分 費用 無料 予約 必要 ※6/4(木)10:00に以下の公式サイトで予約受付を開始します。

(株)臨海は、入試情報誌を配布！

https://zenkouritsuten.jp/

臨海セミナーのブースでは皆さまのよりよい進路選択のサポートのため、入試情報誌「ゴールめざして」を無料でプレゼントします！ 入試情報誌「ゴールめざして」は、臨海セミナー入試情報センター編集の高校進学資料です。 国公私立高校の豊富な学校情報や、高校ごとの合格ライン・最新の入試情報など、役立つ情報が満載です。 当日は臨海セミナーのブースにも、ぜひお立ち寄りください！

【臨海セミナーについて】 臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて551校（2026夏期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。 ※生徒数73,074名（2025年9月現在） 臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。 https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】 1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2026年3月実績271億1700万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。 https://rinkaigroup.com/ 【本件お問い合わせ先】 株式会社 臨海 企画推進部広報室 齋藤 澤木 電話 045-534-8379(広報室直通) Mail :kouhou@rinkaiseminar.com