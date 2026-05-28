アルコールチェック義務化後の「確認・記録・保管」の負担軽減を支援?有限会社ドリームチーム、「アルコールマネージャー(R)サブスクリプションプラン」完全無料トライアルキャンペーンを実施
新規お申し込みの先着20社様限定、2026年6月30日まで。業務用アルコールチェッカーとクラウド管理を組み合わせたサブスクリプションプランを完全無料で試せる機会を提供
有限会社ドリームチームは、業務用アルコールチェッカー「アルコールマネージャー(R)」と、測定結果の記録・確認・保管を支援するクラウドサービス「アルマネクラウド」を組み合わせたサブスクリプションプランについて、新規でお申し込みいただくお客様を対象に、先着20社様限定の「完全無料トライアルキャンペーン」を2026年6月30日まで実施します。1社につきアルコールマネージャー(R)2台を貸出します。
「アルコールマネージャー(R)」のサブスクリプションプランは、アルコールチェッカー本体、クラウドサービス利用料、アプリ利用料、メンテナンス費用を含め、運転者1人につき月額1,180円で利用できる法人・事業所向けのサービスです。
今回のキャンペーンでは、アルコールチェック体制の見直しを検討している法人・事業所に向けて、導入前にサービスの使いやすさや自社運用との相性を確認いただけるよう、対象となる新規申込者のうち先着20社様に、完全無料で試用いただける機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350041/images/bodyimage1】
アルコールチェック義務化後、企業に求められる継続的な管理体制
2023年12月1日より、安全運転管理者には、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯び確認に加え、確認内容の記録および1年間の保存、アルコール検知器を常時有効に保持することが求められています。
アルコールチェックの実施そのものに加え、日々の記録管理、確認状況の把握、検知器の維持管理まで含めた継続的な運用体制が必要となり、企業や事業所にとっては管理業務の負担も課題となっています。
実際の現場では、次のような悩みが生じています。
「紙やExcelでの記録管理に時間がかかる」?「直行直帰や出張時の確認がしづらい」?「アルコール検知器の交換やメンテナンス管理が負担になっている」?「安全運転管理者の確認作業が増え、本来の業務を圧迫している」
こうした課題に対し、「アルコールマネージャー(R)」は、アルコールチェックに必要な測定・記録・確認・保管をクラウド管理によって支援し、担当者が継続して運用しやすい体制づくりをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350041/images/bodyimage2】
「アルコールマネージャー(R)」について
「アルコールマネージャー(R)」は、スマートフォンと連動して使用できる法人・事業所向けの業務用アルコールチェッカーです。
測定結果はアプリを通じて記録され、管理者はクラウド上の管理画面から測定状況を確認できます。紙の記録簿への記入やExcelへの転記、記録ファイルの管理といった作業を減らし、日々のアルコールチェック業務をわかりやすく管理できます。
また、測定時の顔写真撮影や位置情報の取得にも対応しており、「誰が・いつ・どこで」測定したかを確認する際に活用できます。管理者と運転者が同じ場所にいない直行直帰時や出張先での運用にも対応しやすい仕組みです。
アルコールマネージャー(R)の導入実績は、シリーズ累計15,000台以上を突破、導入事業所300社以上です。
有限会社ドリームチームは、業務用アルコールチェッカー「アルコールマネージャー(R)」と、測定結果の記録・確認・保管を支援するクラウドサービス「アルマネクラウド」を組み合わせたサブスクリプションプランについて、新規でお申し込みいただくお客様を対象に、先着20社様限定の「完全無料トライアルキャンペーン」を2026年6月30日まで実施します。1社につきアルコールマネージャー(R)2台を貸出します。
「アルコールマネージャー(R)」のサブスクリプションプランは、アルコールチェッカー本体、クラウドサービス利用料、アプリ利用料、メンテナンス費用を含め、運転者1人につき月額1,180円で利用できる法人・事業所向けのサービスです。
今回のキャンペーンでは、アルコールチェック体制の見直しを検討している法人・事業所に向けて、導入前にサービスの使いやすさや自社運用との相性を確認いただけるよう、対象となる新規申込者のうち先着20社様に、完全無料で試用いただける機会を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350041/images/bodyimage1】
アルコールチェック義務化後、企業に求められる継続的な管理体制
2023年12月1日より、安全運転管理者には、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯び確認に加え、確認内容の記録および1年間の保存、アルコール検知器を常時有効に保持することが求められています。
アルコールチェックの実施そのものに加え、日々の記録管理、確認状況の把握、検知器の維持管理まで含めた継続的な運用体制が必要となり、企業や事業所にとっては管理業務の負担も課題となっています。
実際の現場では、次のような悩みが生じています。
「紙やExcelでの記録管理に時間がかかる」?「直行直帰や出張時の確認がしづらい」?「アルコール検知器の交換やメンテナンス管理が負担になっている」?「安全運転管理者の確認作業が増え、本来の業務を圧迫している」
こうした課題に対し、「アルコールマネージャー(R)」は、アルコールチェックに必要な測定・記録・確認・保管をクラウド管理によって支援し、担当者が継続して運用しやすい体制づくりをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350041/images/bodyimage2】
「アルコールマネージャー(R)」について
「アルコールマネージャー(R)」は、スマートフォンと連動して使用できる法人・事業所向けの業務用アルコールチェッカーです。
測定結果はアプリを通じて記録され、管理者はクラウド上の管理画面から測定状況を確認できます。紙の記録簿への記入やExcelへの転記、記録ファイルの管理といった作業を減らし、日々のアルコールチェック業務をわかりやすく管理できます。
また、測定時の顔写真撮影や位置情報の取得にも対応しており、「誰が・いつ・どこで」測定したかを確認する際に活用できます。管理者と運転者が同じ場所にいない直行直帰時や出張先での運用にも対応しやすい仕組みです。
アルコールマネージャー(R)の導入実績は、シリーズ累計15,000台以上を突破、導入事業所300社以上です。