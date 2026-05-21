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YATSUDOKI「父の日ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて6月19日（金）より期間限定販売
ありがとうを伝える、特別なスイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、父の日の特別な時間を彩る華やかな「父の日ケーキ」を、6月19日（金）から6月21日（日）まで数量限定で販売いたします。
■チョコレート・ジェントルマン
大きな髭の形のチョコレートが印象的な、贈り物にもぴったりなデコレーションケーキです。ふんわりと焼き上げたココアスポンジで、濃厚な口どけのヘーゼルナッツペースト入りチョコクリームと、サクサク食感のヘーゼルナッツペースト入りチョコクランチをサンドしました。ヘーゼルナッツのコク深い味わいと、チョコレートのほろ苦さが調和したケーキです。
価格：2,900円（税込3,132円）／ サイズ：直径11cm
■パパ・ケーキ
ヘーゼルナッツの香ばしさと食感をふんだんに楽しめる父の日限定のケーキです。ミルクチョコクランチの上に、ヘーゼルナッツを使用した濃厚なプラリネムースとプラリネクーリーを重ね、側面には刻んだヘーゼルナッツをたっぷりとあしらいました。天面に絞った塩キャラメルクリームのほどよい塩味が、味わいのアクセントになっています。
価格：550円（税込594円）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）で展開しています。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、父の日の特別な時間を彩る華やかな「父の日ケーキ」を、6月19日（金）から6月21日（日）まで数量限定で販売いたします。
■チョコレート・ジェントルマン
大きな髭の形のチョコレートが印象的な、贈り物にもぴったりなデコレーションケーキです。ふんわりと焼き上げたココアスポンジで、濃厚な口どけのヘーゼルナッツペースト入りチョコクリームと、サクサク食感のヘーゼルナッツペースト入りチョコクランチをサンドしました。ヘーゼルナッツのコク深い味わいと、チョコレートのほろ苦さが調和したケーキです。
価格：2,900円（税込3,132円）／ サイズ：直径11cm
■パパ・ケーキ
ヘーゼルナッツの香ばしさと食感をふんだんに楽しめる父の日限定のケーキです。ミルクチョコクランチの上に、ヘーゼルナッツを使用した濃厚なプラリネムースとプラリネクーリーを重ね、側面には刻んだヘーゼルナッツをたっぷりとあしらいました。天面に絞った塩キャラメルクリームのほどよい塩味が、味わいのアクセントになっています。
価格：550円（税込594円）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）で展開しています。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月21日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/