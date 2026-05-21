「ググる」から「AIに聞く」へ--顧客行動の変化に合わせた2026年の集客方法　

2026年6月4日（木）20：00〜21：00【Flashセミナー Vol.144】ChatGPT・Gemini時代のLLMO対策 AIに“おすすめされる”Web戦略実践セミナー

「検索される会社」から「AIに推薦される会社」へ。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は6月4日（木）、「ChatGPT・Gemini時代のLLMO対策 AIに“おすすめされる”Web戦略実践セミナー」をオンライン開催します。次の集客動線を整えたい方におすすめです。









































































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/134870/134870_web_1.png■セミナー概要Googleで検索せず、ChatGPTやGeminiなどのAIに聞く人が急速に増えています。お客さまが「おすすめの〇〇を教えて」と質問した際に、AIがあなたの会社を紹介してくれる状態を実現するのがLLMO（AI検索最適化）。SEOやSNS運用を頑張っているのに成果が見えにくいと感じている方にこそ知っていただきたい、2026年の集客の形です。本セミナーでは、AIが会社やサービスを選ぶ仕組みをわかりやすく解説。AI検索で推薦された事例も紹介しながら、今から取り組めるLLMOの基本をお話しします。まだ多くの企業が気づいていないうちに、早く動いた会社が業界や地域でNo.1のポジションを取れるかもしれません。SNSの更新に追われる日々から抜け出し、本業に集中しながら集客できる仕組み作りです。▼このような方におすすめSEOやSNS運用に取り組んでいるものの、集客成果に限界を感じている経営者・広報担当者地域や業界で“第一想起”される会社・店舗を目指したい中小企業の経営者ChatGPT・GeminiなどのAI検索時代に、自社がどう見つけられるのかを知りたいマーケティング担当者の方ウェブ広告やSNS投稿に頼りきりの集客から脱却し、資産型の集客動線を整えたい方士業・美容・医療・不動産・教育・BtoBサービスなど、比較検討されやすい業種の方まだ競合が本格的に取り組んでいないうちに、AI検索対策で先行したい方■登壇者田中紗代（たなか・さよ）氏LLMO対策の専門家／人生を変えるビジネスプロデューサーSHINKA株式会社 取締役NS-PROJECT株式会社 代表取締役1万人以上を支援してきた、AI集客の実践型プロデューサー。元ネイリスト。独立後、4カ国のコンペティションで優勝。1店舗で年商5000万円を達成するなど結果を出し続けてきたが属人的な働き方に限界を感じ、再現性のあるビジネスモデル構築にシフト。人材最適化と仕組み化により、持続可能な経営スタイルを確立した。現在は、AI集客およびビジネスプロデュースの分野で延べ1万人以上を支援。SNS総フォロワー数は13万人を超える。また、2200人を動員したイベントの主催や書籍出版・専門誌連載など多方面で実績を持つ。「世界を1ミリ良くする」理念のもと、疲弊しないビジネスと価値が正しく届く仕組みづくりを支援している。著書に『PDCAを回して結果を出す！Instagram集客・運用マニュアル』（つた書房・3刷）『店舗・サロンのLLMO集客・販促の教科書』■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー詳細https://www.waca.or.jp/news/94438/WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/