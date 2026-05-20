アストンマーティン、CCOにアンドレア・バルディを任命

2026年5月18日、ゲイドン、ウォリックシャー（英国）:アストンマーティンは本日、チーフ・コマーシャル・オフィサーにアンドレア・バルディを任命したことを発表しました。アストンマーティンがウルトラ・ラグジュアリー ハイ・パフォーマンス分野においてさらにゆるぎない地位を確立する中、バルディはアストンマーティン・ラゴンダの執行役員の一員となってグローバルにおけるコマーシャル分野を統括します。バルディはドゥカティで10年、ランボルギーニでは15年と、自動車業界において25年以上の経験を有し、前職のランボルギーニでは、ヨーロッパ、アジア太平洋、米国担当の幹部として国際的に活躍してきました。アストンマーティン・ラゴンダ最高経営責任者のエイドリアン・ホールマークは次のように述べています。「アンドレアは国際的なリーダーとしての豊富な経験と自動車業界における深い専門性を兼ね備え、需要を盛り上げ、パフォーマンスを推進してきた確固たる実績があります。彼がもたらす視点と経験は、当社がグローバルでのプレゼンス拡大と持続的な成果の実現に向けて、極めて貴重なものになると確信しています」チーフ・コマーシャル・オフィサーとして、バルディはアストンマーティンのコマーシャル戦略の方向性を指揮し、市場プレゼンスの強化、グローバル全域における持続的な成長の推進に取り組んでいきます。アストンマーティン・ラゴンダについてアストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っています。ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られています。アストンマーティンは、最先端のテクノロジー、卓越したクラフトマンシップ、美しいスタイルを融合させ、Vantage、DB12、Vanquish、DBX707に加え、同社初のハイパーカーであるValkyrieなど、高い評価を得ている一連のラグジュアリー・モデルを生み出しています。また、Racing. Green.サステナビリティ戦略に沿って、アストンマーティンは「ブレンドドライブトレインアプローチ」による内燃エンジンの代替システムの開発にも取り組んでおり、電気自動車のスポーツカーとSUVのラインナップを持つという明確なプランを描いています。英国のゲイドンを拠点とするアストンマーティン・ラゴンダは、ラグジュアリー・カーを設計、製造、輸出し、世界で50以上もの国で販売しています。スポーツカー・ラインナップはゲイドンで製造されており、ラグジュアリーSUVのDBXは、ウェールズのセント・アサンで製造されています。同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにする目標を掲げています。ラゴンダは1899年に設立され、1947年にアストンマーティンとともに故デビッド・ブラウン卿に買収され、現在は「Aston Martin Lagonda Global Holdings plc」としてロンドン証券取引所に上場しています。2020年には、ローレンス・ストロールが同社のエグゼクティブ・チェアマンに就任し、未来の重要な分野に対して新たな投資を行うと同時に、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1®チームとともにモータースポーツの頂点へと復帰し、英国を象徴するブランドとして新たな時代へと乗り出しています。