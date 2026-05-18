手をかざすだけで0.3秒以内に認証完了！ 『Gen-pa（ジェンパ）』をザ・スクエアホテル銀座に本格提供 〜掌紋と手のひら静脈の高精度な認証で、より安全でスムーズな女性用大浴場の利用を実現〜

■手のひら認証サービス『Gen-pa』について当社が提供する手のひらをかざして認証するサービスで、掌紋（表層）と手のひら静脈（深層）の2つの生体情報を同時に取得することで、「高精度」「高セキュリティ」「高汎用性」の認証を実現します。『Gen-pa』サービスサイト：https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html＜主な特長＞１．掌紋と手のひら静脈の同時認証手のひらの表面にある「掌紋」と、内部にある「静脈」を同時に読み取るマルチモーダル認証を採用し、高い認証精度を実現します。２．認証範囲の広さ認証時、デバイスにかざす手のひらの角度許容範囲は水平95度×垂直116度、手のひらの距離は約5〜12センチまで認証可能なため、暗所や逆光など低照度な環境でも認証できます。また、ガイド※2も不要で容易に利用が可能です。※2 認証時に手のひらをかざす位置を示す装置３．高いセキュリティ性能内蔵された暗号チップにより手のひらの撮像データを即時暗号化処理することで、掌紋と手のひら静脈の偽造を防止します。誤認識を強力に抑制でき、高いセキュリティ性能を実現します。４．0.3秒の認証スピード空中に手をかざすだけで、0.3秒以内に認証が完了します。さらに、低照度（暗所）環境下でも正確な認証が可能で、設置場所を選びません。*照合処理時間、通信時間を除く。■「ザ・スクエアホテル銀座」について観光で訪れた人と地域の人々がおなじ空間と時間を共有でき、ホテルを起点に“人”“食”“もの““情報”がつながる「街と人がつながるスクエア」として、新しい宿泊のスタイルを提案します。「ザ・スクエアホテル銀座」：https://www.the-squarehotel.com/sgi/＜導入施設からのコメント＞