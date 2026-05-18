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手をかざすだけで0.3秒以内に認証完了！ 『Gen-pa（ジェンパ）』をザ・スクエアホテル銀座に本格提供 〜掌紋と手のひら静脈の高精度な認証で、より安全でスムーズな女性用大浴場の利用を実現〜
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN-ALMEX（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坪井 将之、以下、当社）は、本日5月18日（月）より、ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上 理、以下、ソラーレホテルズ）が運営する“街と人がつながるスクエア”がコンセプトのホテル「ザ・スクエアホテル銀座」（東京都中央区）に、当社の手のひら認証サービス『Gen-pa（ジェンパ）』3台の本格提供を開始したことをお知らせします。
なお、国内の宿泊施設における『Gen-pa』の導入は、今回が初めてとなります。本製品は2025年内での販売開始を予定していましたが、昨今の世界的な半導体不足に伴う部材供給状況の変動を受け、販売時期が変更になっております。今後も当社製品の安定供給とさらなる品質向上に努めてまいります。
左）女性用大浴場入口で手のひら認証を行うイメージ／右）「ザ・スクエアホテル銀座」の外観イメージ
■「ザ・スクエアホテル銀座」への提供背景
ソラーレホテルズが運営する「ザ・スクエアホテル銀座」は、国内外の観光客をはじめ、さまざまなゲストに利用されている宿泊施設です。宿泊客がより快適に滞在できる施設運営を重視し、利便性が高く、安全性にも配慮したサービスの提供に取り組んでいます。
女性用大浴場の入室は、従来、専用カードキーにて管理していましたが、スタッフによるカードキーの貸出・返却業務の負担、紛失時の対応が課題となっており、また、カードキーを持たずに利用したいという宿泊客のニーズも高まっていました。
これらの課題解決および、宿泊客の利便性と安全性のさらなる向上を目的として、女性用大浴場の入口に、手のひら認証サービス『Gen-pa』を提供する運びとなりました。当社の『Gen-pa』は認証範囲が広く、掌紋※1と手のひら静脈によるダブル認証に対応した高精度な認証が可能です。これにより、女性用大浴場のセキュリティ強化に加え、よりスムーズな入室を実現します。
※1 手のひらの細かい模様
■本取り組みの概要
「ザ・スクエアホテル銀座」において、『Gen-pa』のデバイスを3台設置し、運用を開始しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134225/134225_web_1.png
＜ご利用の流れ＞
１．チェックイン時にロビーの『Gen-pa』デバイスにて、ホテルスタッフの手のひら認証後に、宿泊者の手のひら情報を登録
２．女性用大浴場入口で手のひらをかざして認証
３．認証完了後、女性用大浴場へ入室
■手のひら認証サービス『Gen-pa』について
当社が提供する手のひらをかざして認証するサービスで、掌紋（表層）と手のひら静脈（深層）の2つの生体情報を同時に取得することで、「高精度」「高セキュリティ」「高汎用性」の認証を実現します。
『Gen-pa』サービスサイト：https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html
＜主な特長＞
１．掌紋と手のひら静脈の同時認証
手のひらの表面にある「掌紋」と、内部にある「静脈」を同時に読み取るマルチモーダル認証を採用し、高い認証精度を実現します。
２．認証範囲の広さ
認証時、デバイスにかざす手のひらの角度許容範囲は水平95度×垂直116度、手のひらの距離は約5〜12センチまで認証可能なため、暗所や逆光など低照度な環境でも認証できます。また、ガイド※2も不要で容易に利用が可能です。
※2 認証時に手のひらをかざす位置を示す装置
３．高いセキュリティ性能
内蔵された暗号チップにより手のひらの撮像データを即時暗号化処理することで、掌紋と手のひら静脈の偽造を防止します。誤認識を強力に抑制でき、高いセキュリティ性能を実現します。
４．0.3秒の認証スピード
空中に手をかざすだけで、0.3秒以内に認証が完了します。さらに、低照度（暗所）環境下でも正確な認証が可能で、設置場所を選びません。
*照合処理時間、通信時間を除く。
■「ザ・スクエアホテル銀座」について
観光で訪れた人と地域の人々がおなじ空間と時間を共有でき、ホテルを起点に“人”“食”“もの““情報”がつながる「街と人がつながるスクエア」として、新しい宿泊のスタイルを提案します。
「ザ・スクエアホテル銀座」：https://www.the-squarehotel.com/sgi/
＜導入施設からのコメント＞
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社
運営品質改善室 室長 兼 R&F運営本部 東日本エリア 部長 内田 正樹 さま
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134225/134225_web_2.png
当社は今後、ソラーレホテルズが展開する系列施設への導入拡大も視野に入れ、手のひら認証サービス『Gen-pa』の提供を通じて宿泊施設のDXニーズに応えるとともに、宿泊客の安全性および利便性の向上に貢献していきます。
■会社概要
会社名：株式会社USEN-ALMEX
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 坪井 将之
事業内容：ITソリューション事業、医療機関・宿泊施設・
ゴルフ場・アミューズメント施設向け事業
URL：https://usen-almex.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw%3D%3D
【製品に関するお問い合わせ先】
株式会社 USEN-ALMEX ホテルシステム本部
gen-pa_sales@usen-almex.jp
関連リンク
プレスリリース
https://usen-almex.jp/news/release/20260518.html
株式会社USEN-ALMEX コーポレートサイト
https://usen-almex.jp
『Gen-pa』サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html
「ザ・スクエアホテル銀座」公式サイト
https://www.the-squarehotel.com/sgi/
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 コーポレートサイト
https://www.solarehotels.co.jp/
左）女性用大浴場入口で手のひら認証を行うイメージ／右）「ザ・スクエアホテル銀座」の外観イメージ
■「ザ・スクエアホテル銀座」への提供背景
ソラーレホテルズが運営する「ザ・スクエアホテル銀座」は、国内外の観光客をはじめ、さまざまなゲストに利用されている宿泊施設です。宿泊客がより快適に滞在できる施設運営を重視し、利便性が高く、安全性にも配慮したサービスの提供に取り組んでいます。
女性用大浴場の入室は、従来、専用カードキーにて管理していましたが、スタッフによるカードキーの貸出・返却業務の負担、紛失時の対応が課題となっており、また、カードキーを持たずに利用したいという宿泊客のニーズも高まっていました。
これらの課題解決および、宿泊客の利便性と安全性のさらなる向上を目的として、女性用大浴場の入口に、手のひら認証サービス『Gen-pa』を提供する運びとなりました。当社の『Gen-pa』は認証範囲が広く、掌紋※1と手のひら静脈によるダブル認証に対応した高精度な認証が可能です。これにより、女性用大浴場のセキュリティ強化に加え、よりスムーズな入室を実現します。
※1 手のひらの細かい模様
■本取り組みの概要
「ザ・スクエアホテル銀座」において、『Gen-pa』のデバイスを3台設置し、運用を開始しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134225/134225_web_1.png
＜ご利用の流れ＞
１．チェックイン時にロビーの『Gen-pa』デバイスにて、ホテルスタッフの手のひら認証後に、宿泊者の手のひら情報を登録
２．女性用大浴場入口で手のひらをかざして認証
３．認証完了後、女性用大浴場へ入室
■手のひら認証サービス『Gen-pa』について
当社が提供する手のひらをかざして認証するサービスで、掌紋（表層）と手のひら静脈（深層）の2つの生体情報を同時に取得することで、「高精度」「高セキュリティ」「高汎用性」の認証を実現します。
『Gen-pa』サービスサイト：https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html
＜主な特長＞
１．掌紋と手のひら静脈の同時認証
手のひらの表面にある「掌紋」と、内部にある「静脈」を同時に読み取るマルチモーダル認証を採用し、高い認証精度を実現します。
２．認証範囲の広さ
認証時、デバイスにかざす手のひらの角度許容範囲は水平95度×垂直116度、手のひらの距離は約5〜12センチまで認証可能なため、暗所や逆光など低照度な環境でも認証できます。また、ガイド※2も不要で容易に利用が可能です。
※2 認証時に手のひらをかざす位置を示す装置
３．高いセキュリティ性能
内蔵された暗号チップにより手のひらの撮像データを即時暗号化処理することで、掌紋と手のひら静脈の偽造を防止します。誤認識を強力に抑制でき、高いセキュリティ性能を実現します。
４．0.3秒の認証スピード
空中に手をかざすだけで、0.3秒以内に認証が完了します。さらに、低照度（暗所）環境下でも正確な認証が可能で、設置場所を選びません。
*照合処理時間、通信時間を除く。
■「ザ・スクエアホテル銀座」について
観光で訪れた人と地域の人々がおなじ空間と時間を共有でき、ホテルを起点に“人”“食”“もの““情報”がつながる「街と人がつながるスクエア」として、新しい宿泊のスタイルを提案します。
「ザ・スクエアホテル銀座」：https://www.the-squarehotel.com/sgi/
＜導入施設からのコメント＞
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社
運営品質改善室 室長 兼 R&F運営本部 東日本エリア 部長 内田 正樹 さま
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134225/134225_web_2.png
当社は今後、ソラーレホテルズが展開する系列施設への導入拡大も視野に入れ、手のひら認証サービス『Gen-pa』の提供を通じて宿泊施設のDXニーズに応えるとともに、宿泊客の安全性および利便性の向上に貢献していきます。
■会社概要
会社名：株式会社USEN-ALMEX
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 坪井 将之
事業内容：ITソリューション事業、医療機関・宿泊施設・
ゴルフ場・アミューズメント施設向け事業
URL：https://usen-almex.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw%3D%3D
【製品に関するお問い合わせ先】
株式会社 USEN-ALMEX ホテルシステム本部
gen-pa_sales@usen-almex.jp
関連リンク
プレスリリース
https://usen-almex.jp/news/release/20260518.html
株式会社USEN-ALMEX コーポレートサイト
https://usen-almex.jp
『Gen-pa』サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html
「ザ・スクエアホテル銀座」公式サイト
https://www.the-squarehotel.com/sgi/
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 コーポレートサイト
https://www.solarehotels.co.jp/