スポーツニッポン新聞社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：小菅洋人、以下スポニチ）はフィットネスジム「LifeFit」を運営する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下FiT）とフランチャイズ契約を締結し、24時間フィットネスジム事業に参画します。本契約に基づいて5月16日（土）、千葉・松戸市にて1店舗目となる「LifeFit北小金駅前店」をオープンします。

急拡大中のLifeFit 「暮らしにフィットネスを」にスポニチも共感

LifeFitは月額2980円からという手ごろな価格で、高品質なフィットネスマシンなどのサービスを提供するのを最大の特長としています。フィットネス初心者を中心として支持を伸ばしており、現在は全国320店舗以上と急拡大を続けています。 FiTが掲げる企業理念は「暮らしにフィットネスを」。スポニチは長年に渡るスポーツ報道を通じてスポーツ・健康分野でも社会に貢献できることを模索しており、FiTの理念に深く共感してフランチャイズパートナーとしてともに歩ませていただくことにしました。

LifeFit北小金駅前店 1日店長にあの筋肉タレントが就任！

1店舗目となるLifeFit北小金駅前店はあす16日にグランドオープンします。初日には元自衛官で「1分間フライパン曲げ」元世界記録保持者のタレント・ジャスティス岩倉さんが1日店長に就任して、鍛え上げた肉体と最新設備でお客様を熱烈にお出迎えします。スポニチとFiTは今後も「暮らしにフィットネスを」を合言葉に、明るく元気な社会をつくっていくために協業してまいります。