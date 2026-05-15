株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、2026年5月18日（月）の“ことばの日”に合わせ、お好きな言葉をデザインできる「オリジナル語録Tシャツ」の限定セールを開催いたします。 本セールでは、通常は割引販売を行っていない「オリジナル語録Tシャツ」を、2026年5月18日（月）から5月24日（日）までの1週間限定で、クーポン利用により10％OFFの特別価格にて販売いたします。通常価格2,980円（税込）～のところ、クーポン利用で2,682円（税込）～にて、俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。 クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品説明

商品ページ：

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/4582486011979.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=26.5.18_goroku

高品質の生地選びから、鮮明なカラープリントまで、俺流総本家のオリジナル語録Tシャツは品質にこだわり抜いており、オリジナルのメッセージをご注文時にご記載頂ければ当店が納得いくまでバランスよく調整し、Tシャツにプリントさせて頂きます！ 豊富な色のバリエーションやサイズ展開、選べるフォント、さらには洗濯しても色褪せない耐久性を備えているため、毎日愛用しても、メッセージはいつまでも輝き続けます。

カラーバリエーション｜18色

選べるフォント｜6種類

Tシャツ素材

コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

サービス概要

対象商品：オリジナル語録Tシャツ セール期間：2026年5月18日(月)から5月24日(日) 通常価格：2,980円～3,780円 (税込) 割引価格：クーポン使用で10％OFF クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

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俺流総本家とは

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俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。 今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/