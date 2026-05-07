2026年5月30日、6月6日、7月25日、8月29日の計4回、上野村産業情報センターが「上野村森林セラピー」を開催します。 森の体験館を拠点に森林セラピーと温泉入浴を行い、心身のリフレッシュを図ることができます。

上野村森林セラピーとは

上野村森林セラピーは、科学的に効果が認められている森林浴を体験できる少人数制プログラムです。 森を眺め、木の葉のそよぐ音を聞き、五感で自然を感じることで、血圧の低下や脳活動の鎮静化などが期待されています。 本企画では、森林セラピスト®中村成孝氏の案内のもと、上野村の豊かな自然をフィールドにゆったりと森を歩きます。 昼食には地元食材を使用した特製森林セラピー弁当をご用意しています。 さらに浜平温泉「しおじの湯」の入浴も含まれており、森と温泉の相乗効果で心身を整える一日を提供します。 各回15名限定の少人数開催で、落ち着いた環境の中、自然の力をじっくり体感していただけます。

開催概要

開催日時

2026年5月30日（土）、 6月6日（土）、7月25日（土）、8月29日（土）

集合場所

・送迎利用の方：下仁田駅 9:30集合 ・自家用車の方：上野村産業情報センター（森の体験館）10:15集合

会場

上野村内森林エリア／森の体験館

主催

上野村産業情報センター

ご参加について

定員

各回15名（最少催行人数5名）

参加費

7,000円（税込）

■参加費に含まれるもの ・上野村特製森林セラピー弁当 ・浜平温泉「しおじの湯」入浴料 ・保険代、ガイド代

受付期間

各開催日の2週間前まで

申込方法

下記のホームページまたはチラシのQRコードより申込をお願いします。 ※電話申込不可です。

ポイント① 森と温泉で整える一日

https://uenomura-kankonavi.jp/event/event-3438/

森林セラピー体験後には、浜平温泉「しおじの湯」にて入浴時間を設けています。 森の中で深呼吸しながら心身をリラックスさせた後、温泉でさらに身体を温めることで、より高いリフレッシュ効果が期待できます。 自然・食・温泉を組み合わせた上野村ならではの滞在型プログラムです。

ポイント② 少人数制で安心のガイド付き

各回15名限定の少人数制で開催します。 森林セラピスト®中村成孝氏が同行し、安全面や体力面に十分配慮しながら進行します。 森林セラピーが初めての方でも、安心してご参加いただけます。 下仁田駅からの無料送迎もあり、公共交通機関での参加も可能です。

その他

詳細はこちらからご確認ください。

お問い合わせ先

https://newscast.jp/attachments/hHaPJkgSdwYjq9lyWcrJ.pdf

■所属名：一般社団法人 上野村産業情報センター ■FAX：0274-59-2520 ■電話：0274-20-7070（9:00～17:00） ■所在地：〒370-1617 群馬県多野郡上野村楢原310-1 ■E-mail：u.jyouhoucenter@gmail.com ■公式HP：https://uenomura-kankonavi.jp/event/event-3438/