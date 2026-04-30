株式会社サンクユー、受注業務の属人化を解消する方法を解説｜営業事務の負担を減らす“仕組み化”の進め方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347693/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、受注業務の属人化に悩む企業に向けて、営業事務の負担を軽減するための考え方を解説したコラム『受注業務の属人化を解消するには？営業事務の負担を減らす整理術』を公開しました。
■ 属人化の原因は「人」ではなく「構造」
受注業務では、取引先ごとの価格、納期調整、例外対応などの判断が担当者ごとに蓄積され、「その人しか分からない」状態になりがちです。
本コラムでは、属人化の本質は人ではなく、“毎回その場で判断が発生する業務構造”にあると整理しています。
■ 属人化がもたらす問題
・教育に時間がかかる
・入力ミスや対応ミスが発生する
・担当者不在で業務が止まる
といったリスクが、日常的に発生します。
■ 解決のポイントは「判断を仕組みに移すこと」
属人化を解消するには、担当者の知識を共有するだけでなく、
・価格や条件のルール化
・例外処理の整理
・入力・確認作業の削減
などにより、“考えなくても処理できる仕組み”を作ることが重要です。
■ Web受注化は有効な手段
法人向けの受注サイト（BtoB-EC）を活用することで、
・価格の自動表示
・入力の標準化
・再注文の簡略化
が可能となり、担当者ごとの判断差を減らすことができます。
■ ただし、システム導入だけでは解決しない
業務ルールが整理されていないまま導入すると、結局手修正や電話対応が残り、属人化は解消されません。
そのため、導入前の業務整理が重要です。
■ コラムはこちら
受注業務の属人化を解消するには？営業事務の負担を減らす整理術
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/reduce-order-processing-dependency/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、受注業務の構造整理からシステム設計まで一貫して支援しています。
・業務フローの可視化
・要件定義
・EC-CUBEによる構築
・基幹システム連携
・段階導入支援
まで対応し、現場に定着する仕組みづくりを実現します。
■ こんな企業様におすすめ
・特定の担当者に業務が依存している
・営業事務の負担が減らない
・受注ミスや確認作業が多い
・属人化を解消したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、受注業務の属人化に悩む企業に向けて、営業事務の負担を軽減するための考え方を解説したコラム『受注業務の属人化を解消するには？営業事務の負担を減らす整理術』を公開しました。
■ 属人化の原因は「人」ではなく「構造」
受注業務では、取引先ごとの価格、納期調整、例外対応などの判断が担当者ごとに蓄積され、「その人しか分からない」状態になりがちです。
本コラムでは、属人化の本質は人ではなく、“毎回その場で判断が発生する業務構造”にあると整理しています。
■ 属人化がもたらす問題
・教育に時間がかかる
・入力ミスや対応ミスが発生する
・担当者不在で業務が止まる
といったリスクが、日常的に発生します。
■ 解決のポイントは「判断を仕組みに移すこと」
属人化を解消するには、担当者の知識を共有するだけでなく、
・価格や条件のルール化
・例外処理の整理
・入力・確認作業の削減
などにより、“考えなくても処理できる仕組み”を作ることが重要です。
■ Web受注化は有効な手段
法人向けの受注サイト（BtoB-EC）を活用することで、
・価格の自動表示
・入力の標準化
・再注文の簡略化
が可能となり、担当者ごとの判断差を減らすことができます。
■ ただし、システム導入だけでは解決しない
業務ルールが整理されていないまま導入すると、結局手修正や電話対応が残り、属人化は解消されません。
そのため、導入前の業務整理が重要です。
■ コラムはこちら
受注業務の属人化を解消するには？営業事務の負担を減らす整理術
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/reduce-order-processing-dependency/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、受注業務の構造整理からシステム設計まで一貫して支援しています。
・業務フローの可視化
・要件定義
・EC-CUBEによる構築
・基幹システム連携
・段階導入支援
まで対応し、現場に定着する仕組みづくりを実現します。
■ こんな企業様におすすめ
・特定の担当者に業務が依存している
・営業事務の負担が減らない
・受注ミスや確認作業が多い
・属人化を解消したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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