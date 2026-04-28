株式会社i-shift(本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤慎吾)は、この春、社会貢献活動の一環として“こども応援プロジェクト”を立ち上げました。その第一弾として、伊藤の故郷である大分県日田市にて地域の小学生を対象とする無料イベント「こども美容院」を6月に開催いたします。





こども美容院イベントチラシ





■背景：小さなきっかけが自信や自己肯定感につながる

プロジェクトの第一弾として、6月にスタートするのが「こども美容院」です。6月以降、2か月に1回、日田市内各所でカット無料の「こども美容院」のイベントを開催する予定となっています。このこども美容院のアイデアは、「髪を切ることで、いつもよりかわいくなる、かっこよくなるという体験を通じて、子どもたちに“自分を好きになる感覚”を届けたい」という想いから生まれました。鏡に映る自分の姿に少し誇らしさを感じたり、新しい自分に出会ったりする――そんな小さな変化が、子どもたちの自信につながればいいと考えています。









■当社代表・伊藤慎吾の原点と、地元への想い

こども応援プロジェクトの背景には、当社代表・伊藤慎吾(いとうしんご)の原体験があります。大分県日田市で生まれ育った代表にとって、地元での経験や、両親から様々な挑戦を応援してもらえたという生い立ちや経験は、現在の価値観を形づくる大切な土台となっています。

「高校卒業後、ミュージシャンになりたいと進路を決めた時、恩師の後押しで上京に至りました。また、ミュージシャンの夢を諦め、東京で派遣社員として働くなか起業を決意できたのは、両親の応援があったからでした。私自身の経験を通じて、事業を成長させることができたのは、自分自身を信じる力が強くあったからだと感じます。そして、このように自らを前向きに捉えられるきっかけは、子ども時代のほんの些細な出来事から生まれるものだと思っています。だからこそ次は、その“きっかけ”を届ける側になれればと、今回のプロジェクトが発足しました」

日田市は現在、人口減、特にこどもや若者の減少が顕著であり、課題となっています。伊藤は、育ててもらった日田市に対して、未来を担う子どもたちへ新しい価値を届ける形で恩返しをしていきたいと考えています。









■地域とともに育てるプロジェクトへ

本イベントでは、日田で愛される地域マガジン「ヒタスタイル」のご協力を得て、イベントの様子をヒタスタイル7月号にて紹介もしてまいります。単なるヘアカット体験にとどまらず、「自分の変化を楽しむ体験」「地域を盛り上げるイベント」として、記憶に残る体験を提供します。

当社は今後も、本プロジェクトを継続的に展開し、さまざまな形で子どもたちの自己肯定感や自己効力感を育む機会を創出してまいります。そして、地域社会とのつながりを大切にしながら、持続的なプロジェクトへと発展させていきます。









■イベント概要

・イベント名： こども応援プロジェクト in 日田(仮称)

・開催日 ： 2026年6月7日(日)10時～17時

・場所 ： 大分県日田市 日田市民文化会館 パトリア日田制作室

・対象 ： 日田市在住の小学生(無料)

・内容 ： 美容師によるヘアカット体験









■i-shift 代表プロフィール

伊藤慎吾(いとう しんご)

株式会社i-shift代表取締役。大分県日田市出身。





高校卒業後、ミュージシャンを目指し上京するも芽が出ず、売れないミュージシャン、手取り15万円の派遣社員を経て、WEBマーケティング支援にて起業。その後、認知科学・脳科学・心理学を体系的に学び、人の可能性を引き出す独自メソッドを体系化。自己肯定感や自己効力感を高め、「やりたいこと(Want to)100％」で行動するためのプログラム「ART SHIFT」を確立。主宰する副業や起業支援プログラムでは、これまでに1,000名以上の行動変容や売上向上をサポート。現在はコーチング文化の普及と後進育成に注力し、個人と組織の内側から変革を起こす教育・リーダーシップ開発を推進している。









■会社概要

社名 ： 株式会社i-shift(旧社名：マーケティングフルサポート)

代表 ： 代表取締役 伊藤慎吾(ビジネスネーム：仙道達也)

本社所在地 ： 東京都渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山3F

電話番号 ： 03-6277-1314 (平日10：00～18：00)

ホームページ： https://i-shift.com/

設立 ： 2014年12月11日

事業内容 ： コンサルティングサービスの提供、セミナー、イベントの開催、

販売代理業、広告代理業、動画教材