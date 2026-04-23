韓国発のライフスタイルスキンケアブランド「haruharu wonder（ハルハルワンダー）」は、新商品「ローズPDRNペプチド グロウィーバーム」を2026年4月23日（木）よりQoo10およびAmazonにて発売いたします。 ヴィーガンダマスクローズPDRNの豊富なビタミンCと抗酸化成分が、唇の奥まで弾力を与え、ぷるんと輝く内側からあふれるような水光リップを完成させます。

1. ローズPDRN×5種ペプチドで、ふっくら弾む唇へ ダマスクローズ由来のヴィーガンPDRNが唇のコンディションを整え、コラーゲン生成をサポート。さらに5種のペプチドコンプレックスを配合し、内側から押し返すような、ふっくらとなめらかなボリューム感を与えます。 2. 荒れを防ぎ、しっとり整える高保湿・鎮静処方 炎症を抑える鎮静効果に加え、シアバター、セラミド、ラクチック酸（乳酸）を贅沢に配合。乾燥によるひび割れや角質をケアし、デリケートな唇を健やかな状態へと導きます。 3. 「ジェリードーナツ・アプリケーター」で理想的な仕上がり 唇の曲線にフィットする独自のシリコンチップを採用。手を汚さず衛生的に塗布でき、密着感のある使い心地を叶えます。ベタつきを抑えたシルキーなテクスチャーが、しっとりとした上品なツヤを演出します。 4. 唇にも環境にも優しいクリーンビューティー マイクロプラスチックやシリコンを排除した100%ヴィーガン処方。敏感肌対象のパッチテストも完了しており、環境への配慮と肌への優しさを両立した設計です。

◆商品概要

商品名：ローズPDRNペプチド グロウィーバーム 発売日： 2026年4月23日（木） 内容量： 10ml 価格： 1,800円（税込） ※参考価格 2,200円（税込） Qoo10発売記念特価：1,540円（税込） ※30%OFF 販売リンク： Qoo10公式ショップ https://www.qoo10.jp/g/1200376940 Amazon.co.jp 公式ショップ https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKNKLZ7K

◆発売記念特典

新発売を記念し、Qoo10公式ショップ限定で7日間限定の30%OFFセールを実施いたします。 セール価格：1,540円（税込）（通常販売価格 2,200円より30%OFF） 対象期間： 4月23日（木）～4月29日（水） 実施プラットフォーム： Qoo10のみ さらに、ご購入いただいた方全員に「ローズPDRNセラム2種」のサンプルをセットでプレゼントいたします。

「haruharu wonder (ハルハルワンダー)」のブランド名は、韓国語で「一日一日（하루하루/haruharu）」と、毎日のスキンケアタイムを通して、肌に変化（wonder＝驚き）をもたらすことに由来しています。 「Better Vegan for All」を掲げ、美しさと自然の持続可能な共存に重点を置いたライフスタイルスキンケアブランドです。 ■ haruharu wonder Qoo10 公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/haruharuwonder_official ■ haruharu wonder 日本公式 Instagram https://www.instagram.com/haruharuwonder_japan/ ■ haruharu wonder 日本公式 X https://x.com/haruharuw_jp