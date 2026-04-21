大阪地下街株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：井上 亮)が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は「野原ひろし 昼メシの流儀」とコラボキャンペーンを実施いたします。





コラボ期間：2026年4月27日(月)～5月31日(日)









■「ホワイティ 昼メシの流儀」キャンペーン概要

期間中、1会計につき1,500円(税込)以上のお買い物・サービス利用をされた方に、お会計時に特典を1枚プレゼント！

また特典と“昼メシ”をInstagramに投稿すると抽選でホワイティうめだで使えるデジタル商品券が貰えるチャンスも？！





キービジュアル





※デザインはイメージです





＜企画の見どころ＞

・1,500円(税込)以上で貰える特典

・SNSキャンペーン

・パネル展示

・店舗オススメメニュー





＜1,500円(税込)以上で貰える特典＞

期間中、1会計につき1,500円(税込)以上のお買い物・サービス利用をされた方に、お会計時に特典を1枚プレゼント！※レシートの合算は不可となります





＜特典＞

・Instagram投稿風クリアカード(全5種)

・X投稿風クリアカード(全5種)





限定特典





※画像はイメージです





＜SNSキャンペーン＞

さらにホワイティうめだで使えるデジタル商品券がもらえるチャンス!!





＜参加方法＞

(1)ホワイティうめだ公式Instagram(@whityumeda)をフォロー

(2)特典を“昼メシ”と一緒に撮影しよう

(3)「#ホワイティうめだ 昼メシの流儀」というハッシュタグと一緒に(2)の画像を投稿しよう





＜パネル展示＞

期間中はアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」のワンシーンを使ったパネル展を実施！





・実施場所：泉のひろば、サニーテラス





パネル展示





※画像はイメージです





＜店舗オススメメニュー＞

特設サイト、館内チラシにて、ひろしおすすめメニュー紹介中!!





・特設サイト

https://whityumeda-campaign.com/





・館内チラシ





店舗オススメメニュー





※画像はイメージです









■「野原ひろし 昼メシの流儀」とは・・・

野原ひろしと言えば、大人気お騒がせ5歳児・野原しんのすけの父であり、愛する妻・みさえと、娘・ひまわりのために日々仕事を頑張る“とーちゃん”。





その“とーちゃん”こと、ひろしの昼メシにまつわる出来事を描いたグルメ作品が「野原ひろし 昼メシの流儀」。「クレヨンしんちゃん」シリーズ本編では描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞が楽しめる。

誰もが知っている“とーちゃん”の、家族も知らない＜昼メシ＞を覗き見る2025年秋の「覇権アニメ」と呼ばれた大ヒット作品。









《ホワイティうめだについて》

ホワイティうめだはOsaka Metro・JR・阪神・阪急が集中する巨大ターミナルに位置しています。

昭和38年オープン以来「ウメチカ」の愛称で親しまれてきた地下街は現在、白い街をイメージした「ホワイティうめだ」に改称。

飲食、物販、サービス等がそろう中心部から西側にはホワイティうめだの玄関口としてお客さまをおもてなしするファッション等を集積した「mikke」「FARURU」、北側にはコスメ、雑貨、サービス等を集積した「プチシャン」、東側には飲食、食物販店を集積し、奥にはバル街の「NOMOKA」があります。待ち合わせスポットとして有名な泉の広場は、季節や時間によって変化する照明「WaterTree」により、広場に集う人々を楽しませています。





・所在地：大阪市北区小松原町梅田地下街

・広さ ：延床面積 31,336m2、営業面積 13,720m2、南北510m 東西360m

・店舗数：約171店舗(2025年4月8日時点)

・開業 ：昭和38年(1963年)11月29日