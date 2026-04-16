



本事業では、複雑化していた既存ネットワーク構成を整理・統合し、将来性を見据えたアーキテクチャのもと、有線LANから無線LANを主軸とした約4,000台規模の端末移行を伴う柔軟なネットワーク基盤へと転換し、2月より安定的に稼働しております。また、本基盤で整備した災害時応援者用ネットワークは、平時は来庁者向け公衆無線LANとして公開し、OpenRoaming（オープンローミング）（※）にも対応しています。



※OpenRoaming（オープンローミング）：Wireless Broadband Alliance（WBA）が推進する国際的なWi-Fi相互接続基盤



■背景



山形県では「働き方改革を視野に入れた無線LANの導入」、「セキュリティ対策の強化」、「業務効率化」など、多角的な視野で次期基幹ネットワークの在り方を検討していました。従来のネットワークは、有線LAN接続を前提とした構成や複雑なアクセス制御が要因となり、柔軟な業務環境への対応や効率的な運用管理の面で課題を抱えていました。また、クラウド活用の拡大や業務のDX化が進む中、将来の拡張性や運用効率化を見据えた基盤を整備する必要がありました。



■本件の概要



本事業は、2024年度に実施された基本設計業務と、2025年度の再構築及び2029年度までの運用業務から構成されます。ネットワンシステムズは両業務についてプライムベンダーとして支援し、ネットワーク全体を俯瞰した視点のもと、設計段階で策定したアーキテクチャを実装まで一貫して反映しました。



再構築にあたっては、既存ネットワーク構成の整理及び最適化を実施するとともに、セキュリティを維持しながら構成の簡素化と運用効率の向上を図りました。



本事業による導入効果は以下の通りです。 ネットワンシステムズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：竹下 隆史）は、山形県の基幹ネットワーク再構築事業について、基本設計から機器調達、環境構築、運用設計までを一貫して支援し、ネットワーク基盤の刷新を完了しました。今後5年間にわたり運用業務も担います。本事業では、複雑化していた既存ネットワーク構成を整理・統合し、将来性を見据えたアーキテクチャのもと、有線LANから無線LANを主軸とした約4,000台規模の端末移行を伴う柔軟なネットワーク基盤へと転換し、2月より安定的に稼働しております。また、本基盤で整備した災害時応援者用ネットワークは、平時は来庁者向け公衆無線LANとして公開し、OpenRoaming（オープンローミング）（※）にも対応しています。※OpenRoaming（オープンローミング）：Wireless Broadband Alliance（WBA）が推進する国際的なWi-Fi相互接続基盤■背景山形県では「働き方改革を視野に入れた無線LANの導入」、「セキュリティ対策の強化」、「業務効率化」など、多角的な視野で次期基幹ネットワークの在り方を検討していました。従来のネットワークは、有線LAN接続を前提とした構成や複雑なアクセス制御が要因となり、柔軟な業務環境への対応や効率的な運用管理の面で課題を抱えていました。また、クラウド活用の拡大や業務のDX化が進む中、将来の拡張性や運用効率化を見据えた基盤を整備する必要がありました。■本件の概要本事業は、2024年度に実施された基本設計業務と、2025年度の再構築及び2029年度までの運用業務から構成されます。ネットワンシステムズは両業務についてプライムベンダーとして支援し、ネットワーク全体を俯瞰した視点のもと、設計段階で策定したアーキテクチャを実装まで一貫して反映しました。再構築にあたっては、既存ネットワーク構成の整理及び最適化を実施するとともに、セキュリティを維持しながら構成の簡素化と運用効率の向上を図りました。本事業による導入効果は以下の通りです。

〜約4,000台の端末の無線化を円滑に実現し、庁内DXを支える基盤を整備〜





・業務効率向上を支える無線を主軸としたネットワーク構成への転換

従来の有線LANを中心とした構成を見直し、無線LANを主軸とする基盤に転換。証明書配布の仕組みを整備することで利用者側の基本操作を不要とし、約4,000台規模の端末を円滑に移行しました。場所に依存しない柔軟な業務環境を実現しました。



・セキュリティレベルを維持・向上させる構成最適化



既存ネットワークのACL及びファイアウォールポリシーを整理・統合し、VRFによる分離設計を実施。セキュリティを維持しながら構成の簡素化を図り、安全性と管理性を両立しました。



・統合管理基盤による運用高度化と安定稼働の実現



統合管理基盤（Cisco Catalyst Center）を導入し、有線・無線ネットワークを統合管理。ネットワーク全体の可視化と集中管理を実現するとともに、約500〜600台規模の機器更新を重大なトラブルなく完了し、安定稼働を開始しました。



・北海道・東北地方県庁初となるOpenRoamingによる公衆無線LAN実装



本基盤の整備においては、災害発生時に応援職員や関係機関からの派遣者等が利用する応援者用ネットワークを構築しています。この応援者用ネットワークは、平時には来庁者向けの公衆無線LANとして公開しており、認証済みIDを用いてセキュアに接続可能なOpenRoamingを実装しています。本取り組みは、北海道庁及び東北地方の県庁として初めての導入事例となります。



■山形県 みらい企画創造部 ＤＸ推進課長 笠島 信行 様からのコメント



本事業は、全ての県機関に関わる非常に規模の大きいシステムの更新であり、無線LAN環境の導入は、20年以上有線LAN環境のみであった本県にとって仕事のやり方を変える重要なターニングポイントとなりました。



設計及び構築にあたり、高度な知見を必要とする場面が数多くありましたが、ネットワンシステムズ様より手厚くご支援いただいたことで、迅速かつスムーズに進めることができました。高い技術力と誠実な対応に深く感謝いたします。



これから５年間の運用管理業務も担当していただきますので、引き続き安定稼働と継続的な運用改善に向けご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



■今後の展望



ネットワンシステムズは、設計から構築・運用設計までを一貫して担った知見を活かし、今後の運用業務を通じて山形県のICT基盤を継続的に支援し、安定稼働の維持及び更なる高度化を図ってまいります。また本基盤は、ネットワーク構成及び認証基盤の整理により、将来的なゼロトラストセキュリティやSASEなど新たなネットワークアーキテクチャへの対応も見据えた拡張性を備えています。



ネットワンシステムズは今後も、ICT基盤の設計・構築・運用支援を通じて、安全で柔軟かつ持続可能なデジタル基盤の実現に貢献してまいります。



ネットワンシステムズ株式会社について



ネットワンシステムズ株式会社は、優れた技術力と価値を見極める能力を持ち合わせるICTの目利き集団として、その利活用を通じ、社会価値と経済価値を創出するサービスを提供することで持続可能な社会への貢献に取り組む企業です。常に世界の最先端技術動向を見極め、その組み合わせを検証して具現化するとともに、自社内で実践することで利活用ノウハウも併せてお届けしています。



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