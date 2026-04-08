こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】とろけるように滑らかな味わいで、濃厚な香りが魅力的「Seasonal Parfait ＆ Cocktail -MANGO-」
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年5月16日(土)〜7月17日(金)に、ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)にて、世界三大美果のひとつで「果物の王様」とも称されるマンゴーを主役にした期間限定メニュー「Seasonal Parfait ＆ Cocktail(シーズナルパフェ＆カクテル)-MANGO-(マンゴー)」を発売いたします。
太陽の光を映したような濃密な甘みで、幅広いスイーツで親しまれてきたマンゴーが主役。26階から望む景色が、マンゴーの鮮やかな色合いを映し出し、グラスをより一層美しく引き立てます。
「MANGO Parfait(マンゴーパフェ)」では、国産マンゴーをふんだんに使用し、なめらかなマンゴープリンや瑞々しい果肉、マンゴーを練り込んだスポンジを丁寧に重ねました。トップにはスライスしたマンゴーを花びらのように見立て、目にも華やかな一品に仕上げています。まろやかなココナッツのアイスクリームと、軽やかな酸味のパッションフルーツのシードソースが香りに奥行きを添え、初夏らしい味わいに仕立てました。
同期間には、ラム酒にマンゴージュースを合わせ、ヨーグルトと生クリームを合わせたクリームをあしらったフローズンカクテル「MANGO Daiquiri(マンゴーダイキリ)」も提供。パフェとともに味わうことで、爽やかな余韻がより印象的に広がります。そのほか、「Citrus Tea Breeze(シトラスティーブリーズ)」と、青しそを添えた「Starry Rain(スターリーレイン)」の2種類のシーズナルカクテルもラインナップいたします。
高層階に広がる初夏の眺望とともに、香り高い国産マンゴーの涼やかな甘みをお楽しみください。
「MANGO Parfait(マンゴーパフェ)」について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るパフェ。日の光をたっぷりと浴びた国産マンゴーを贅沢に使用しました。なめらかなくちどけのマンゴープリンや、ジューシーな果肉、マンゴー生地のスポンジなどを重ねています。さらに、マンゴーをスライスしてトップにお花をあしらいました。
「MANGO Parfait」の概要
実施日：2026年5月16日(土)〜7月17日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00〜23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,800円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
「MANGO Daiquiri(マンゴーダイキリ)」について
開放的なラウンジ＆バーで、バーテンダーが季節の恵みを引き立てたカクテルです。ラム酒をベースに、マンゴージュース、氷を加えたフローズンカクテル。これからのシーズンにおすすめの1杯です。そのほか、初夏のそよ風をイメージした「Citrus Tea Breeze」と、しそをあしらい鮮やかなブルーの「Starry Rain」のシーズナルカクテル2種類もラインナップいたします。
「MANGO Daiquiri」の概要
実施日：2026年5月16日(土)〜7月17日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00〜23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 2,000円(単品) / 5,500円(MANGO Parfaitとご一緒にお楽しみいただけます)
※シーズナルカクテル2種類は各2,000円です。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問合せ先＞
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル仙台 ラウンジ＆バー ホライゾン
https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/
太陽の光を映したような濃密な甘みで、幅広いスイーツで親しまれてきたマンゴーが主役。26階から望む景色が、マンゴーの鮮やかな色合いを映し出し、グラスをより一層美しく引き立てます。
「MANGO Parfait(マンゴーパフェ)」では、国産マンゴーをふんだんに使用し、なめらかなマンゴープリンや瑞々しい果肉、マンゴーを練り込んだスポンジを丁寧に重ねました。トップにはスライスしたマンゴーを花びらのように見立て、目にも華やかな一品に仕上げています。まろやかなココナッツのアイスクリームと、軽やかな酸味のパッションフルーツのシードソースが香りに奥行きを添え、初夏らしい味わいに仕立てました。
同期間には、ラム酒にマンゴージュースを合わせ、ヨーグルトと生クリームを合わせたクリームをあしらったフローズンカクテル「MANGO Daiquiri(マンゴーダイキリ)」も提供。パフェとともに味わうことで、爽やかな余韻がより印象的に広がります。そのほか、「Citrus Tea Breeze(シトラスティーブリーズ)」と、青しそを添えた「Starry Rain(スターリーレイン)」の2種類のシーズナルカクテルもラインナップいたします。
高層階に広がる初夏の眺望とともに、香り高い国産マンゴーの涼やかな甘みをお楽しみください。
「MANGO Parfait(マンゴーパフェ)」について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るパフェ。日の光をたっぷりと浴びた国産マンゴーを贅沢に使用しました。なめらかなくちどけのマンゴープリンや、ジューシーな果肉、マンゴー生地のスポンジなどを重ねています。さらに、マンゴーをスライスしてトップにお花をあしらいました。
「MANGO Parfait」の概要
実施日：2026年5月16日(土)〜7月17日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00〜23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,800円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
「MANGO Daiquiri(マンゴーダイキリ)」について
開放的なラウンジ＆バーで、バーテンダーが季節の恵みを引き立てたカクテルです。ラム酒をベースに、マンゴージュース、氷を加えたフローズンカクテル。これからのシーズンにおすすめの1杯です。そのほか、初夏のそよ風をイメージした「Citrus Tea Breeze」と、しそをあしらい鮮やかなブルーの「Starry Rain」のシーズナルカクテル2種類もラインナップいたします。
「MANGO Daiquiri」の概要
実施日：2026年5月16日(土)〜7月17日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00〜23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 2,000円(単品) / 5,500円(MANGO Parfaitとご一緒にお楽しみいただけます)
※シーズナルカクテル2種類は各2,000円です。
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問合せ先＞
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル仙台 ラウンジ＆バー ホライゾン
https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/