【ウェスティンホテル仙台】とろけるように滑らかな味わいで、濃厚な香りが魅力的「Seasonal Parfait ＆ Cocktail -MANGO-」









「Seasonal Parfait＆Cocktail -MANGO-」イメージ









太陽の光を映したような濃密な甘みで、幅広いスイーツで親しまれてきたマンゴーが主役。26階から望む景色が、マンゴーの鮮やかな色合いを映し出し、グラスをより一層美しく引き立てます。